Файтинг Guilty Gear Strive получил текстовый перевод на русский язык ©

Сегодня серии Guilty Gear исполнилось 25 лет - 14 мая 1998 года вышла самая первая игра и команда переводчиков Like A Dragon Kiwami решила по своему отпраздновать это событие представив текстовый перевод на русский язык для последней части серии Guilty Gear Strive.

Guilty Gear -Strive- - это последняя часть получившей признание критиков и игроков франшизы файтингов Guilty Gear. Созданная Дайсукэ Исиватари и разработанная Arc System Works, Guilty Gear -Strive- поддерживает репутацию серии благодаря высокооктановому саундтреку, революционной гибридной 2D/3D графике и напряженному геймплею.

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