Guilty Gear: Strive 11.06.2021
7 84 оценки

Файтинг Guilty Gear Strive получил текстовый перевод на русский язык

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butcher69
Новости

Сегодня серии Guilty Gear исполнилось 25 лет - 14 мая 1998 года вышла самая первая игра и команда переводчиков Like A Dragon Kiwami решила по своему отпраздновать это событие представив текстовый перевод на русский язык для последней части серии Guilty Gear Strive.

Guilty Gear -Strive- - это последняя часть получившей признание критиков и игроков франшизы файтингов Guilty Gear. Созданная Дайсукэ Исиватари и разработанная Arc System Works, Guilty Gear -Strive- поддерживает репутацию серии благодаря высокооктановому саундтреку, революционной гибридной 2D/3D графике и напряженному геймплею.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Strannik110

Превьюха на 12 из 10!!!

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Музыка там офигенная, теперь поиграю)

1
Porsche911GT3RS

Два ядра- два гига

0
Limgrave

Дождались

0
жмё

ещё бы блеиз блю на ру перевести

0
Monte_Alucard

Так-с... Сразу скажу тем, кто обрадовался. Я пощупал перевод в течении 20 минут. Чутка порылся в глоссарии, сыграл пару боёв с ИИ и начал смотреть историю. И при всём моём уважении к порыву и стараниям ребят, у меня чуть не случился лингвистический инфаркт. Даже к тому немногому, что видел, у меня дохреналион вопросов. Некоторые вещи не стоило переводить, нестыковки, меняющие то оттенок сказанного, то даже его смысл. А попались и места, где в одном месте стали, например, переводить по транскрипкии, а в другом не стали. Странная штука в общем

0