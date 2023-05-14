Файтинг Guilty Gear Strive получил текстовый перевод на русский язык

Сегодня серии Guilty Gear исполнилось 25 лет - 14 мая 1998 года вышла самая первая игра и команда переводчиков Like A Dragon Kiwami решила по своему отпраздновать это событие представив текстовый перевод на русский язык для последней части серии Guilty Gear Strive.
Guilty Gear -Strive- - это последняя часть получившей признание критиков и игроков франшизы файтингов Guilty Gear. Созданная Дайсукэ Исиватари и разработанная Arc System Works, Guilty Gear -Strive- поддерживает репутацию серии благодаря высокооктановому саундтреку, революционной гибридной 2D/3D графике и напряженному геймплею.
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Превьюха на 12 из 10!!!
Музыка там офигенная, теперь поиграю)
Два ядра- два гига
Дождались
ещё бы блеиз блю на ру перевести
Так-с... Сразу скажу тем, кто обрадовался. Я пощупал перевод в течении 20 минут. Чутка порылся в глоссарии, сыграл пару боёв с ИИ и начал смотреть историю. И при всём моём уважении к порыву и стараниям ребят, у меня чуть не случился лингвистический инфаркт. Даже к тому немногому, что видел, у меня дохреналион вопросов. Некоторые вещи не стоило переводить, нестыковки, меняющие то оттенок сказанного, то даже его смысл. А попались и места, где в одном месте стали, например, переводить по транскрипкии, а в другом не стали. Странная штука в общем