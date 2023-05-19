Геймплейное видео Guilty Gear: Strive демонстрирует приемы и возможности нового персонажа ©

Сегодня разработчик Guilty Gear - Strive- компания Arc System Works выпустила новое видео, демонстрирующее геймплей Аска Р. Кройц и то, как он сражается.

Аска Р# (также известный как Аска Р. Кройц) был официально представлен вчера и сражается с помощью магии, поэтому вам придется следить за его показателем маны. Он также может "загружать" различные заклинания, переключаясь между тестовыми версиями. В конечном итоге... Он довольно сумасшедший.

Мы уже знаем, что Асука Р# - четвертый и последний персонаж, который появится во втором сезонном пропуске после Бриджит, Сина Киске и Бедмана. Третий сезонный пропуск находится в разработке и будет выпущен в ближайшее время.

Guilty Gear -Strive- изначально была выпущена для PS5, PS4 и PC, а Arc System World всего несколько недель назад добавила ее на Xbox Series X|S и Xbox One, включая запуск на Xbox Game Pass. Не так давно файтинг получил неофициальный перевод на русский язык.