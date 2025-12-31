Guilty Gear Strive не сбавляет обороты: обновление 2.0 изменит файтинг до неузнаваемости

Несмотря на солидный возраст, Guilty Gear Strive продолжает активно развиваться. Студия Arc System Works официально подтвердила работу над масштабным обновлением версии 2.0, которое станет одним из самых амбициозных за всё время поддержки игры. Разработчики намерены не просто освежить проект, а заметно расширить его возможности.

Ключевым нововведением станут новые бойцы: их силуэты впервые показали публике во время турнира EVO 2025, что сразу подогрело интерес сообщества. Вместе с этим игроков ждёт серьёзная правка баланса, обновлённые приёмы для ряда персонажей и дополнительные мини-игры, позволяющие зарабатывать внутриигровые награды вне стандартных матчей.

Отдельный акцент Arc System Works делает на честной игре в онлайне. Команда усиливает борьбу с игроками, которые намеренно обрывают соединение, дополняя уже существующие санкции новыми инструментами для быстрого выявления нарушений.

Важно отметить, что не все функции появятся одновременно с релизом версии 2.0 — часть контента будет внедряться постепенно. Что касается версии для Nintendo Switch, вышедшей в начале 2025 года, разработчики обещают поддержку, но предупреждают: из-за ограничений консоли некоторые улучшения могут остаться эксклюзивом других платформ.