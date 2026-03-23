Guilty Gear: Strive обновится до версии 2.00 уже в апреле: новый персонаж и масштабные изменения

Студия Arc System Works анонсировала крупное обновление 2.00 для Guilty Gear: Strive. Апдейт выйдет 9 апреля и принесёт с собой не только серьёзные изменения геймплея, но и нового бойца — Джам Курадобери.

Разработчики также раскрыли планы на будущих персонажей. Уже летом 2026 года к ростеру присоединится Робо=Кай, а затем последуют ещё два героя, релиз которых намечен на зиму 2026-го и весну 2027 года соответственно.

Обновление 2.00 серьёзно переработает боевую систему. В игре появятся новые механики Wild Assault и Counter Blitz, дополнительные приёмы и награда Haunted. Также будет введена система сезонных наград Blazing Pass, стартующая в мае.

В состав пятого сезонного пропуска войдут новая арена Cradled by the Four Beasts, наборы альтернативных цветов для персонажей, скины интерфейса и дополнительные косметические предметы. Игроков также ждут короткие сюжетные эпизоды.

Guilty Gear -Strive- продолжает активно развиваться и удерживать внимание аудитории, оставаясь одним из ключевых файтингов на современных платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.