"Индустрия загоняет в ловушку": создатель Guilty Gear раскритиковал подход AAA-студий

Создатель серии Guilty Gear Дайсукэ Исиватари заявил, что современные AAA-разработчики всё чаще оказываются в «опасной» профессиональной изоляции. По его словам, чрезмерная специализация внутри крупных проектов может буквально загнать специалистов в тупик.

В интервью Ишиватари отметил, что сотрудников нередко ограничивают узкими задачами на протяжении многих лет. В результате разработчики теряют универсальные навыки и гибкость, что становится критичной проблемой в случае увольнений или закрытия проектов. Даже при желании сменить работу такие специалисты могут столкнуться с трудностями — их опыт оказывается слишком специфичным.

Эта проблема особенно заметна на фоне нестабильности индустрии: крупные издатели регулярно закрывают студии и проекты, оставляя команды без работы. В таких условиях, по мнению Ишиватари, разработчики оказываются в своеобразном «чистилище», где опыт не гарантирует новых возможностей.

В качестве решения он предлагает снизить зависимость от гигантских AAA-проектов и сосредоточиться на более компактных играх. Такой подход позволяет командам работать гибче, делиться задачами и развивать навыки. В пример он привёл собственный опыт работы над проектом Damon and Baby, где разработчикам давали больше творческой свободы.

Исиватари уверен: будущее индустрии — за балансом между технологиями, масштабом и творческим подходом. Без этого даже самые талантливые специалисты рискуют оказаться заложниками системы.