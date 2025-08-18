Люси из Cyberpunk: Edgerunners готова ворваться в Guilty Gear Strive - стартовое руководство уже доступно

Arc System Works представила свежий трейлер для Guilty Gear Strive, в котором показала нового персонажа — Люси из Cyberpunk: Edgerunners. Ролик длительностью около шести минут служит стартовым руководством и подробно объясняет механику героини. Её умения отсылают к образу нетраннера из популярного аниме.

Игроки с четвёртым сезонным пропуском получат доступ к Люси автоматически уже 21 августа 2025 года. Она выходит под прозвищем «Таинственная нетраннер» и обещает принести в бой уникальный стиль с акцентом на быстрые и агрессивные приёмы.

Помимо этого, Arc System Works напомнила о масштабных планах на будущее. В Guilty Gear Strive уже сыграли более 3,5 миллиона игроков, а впереди — целых четыре новых сезона контента в рамках версии 2.00, релиз которой запланирован на 2026 год.

Guilty Gear Strive доступна на всех актуальных платформах: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam.