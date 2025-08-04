Люси из Cyberpunk: Edgerunners ворвётся в Guilty Gear: Strive уже 21 августа

Arc System Works объявила, что Люси — загадочная нетраннер из Cyberpunk: Edgerunners — станет новым бойцом в Guilty Gear: Strive. Её релиз состоится 21 августа, а приобрести персонажа можно будет за $6,99 или 880 иен.

Разработчики уже представили первый трейлер Люси, где демонстрируются её фирменный стиль и киберпанковские приёмы в действии. Судя по всему, она будет отличаться высокой мобильностью и техничным геймплеем — отличный выбор для поклонников динамичных боёв.

Напомним, Guilty Gear: Strive доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam.