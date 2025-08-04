ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Guilty Gear: Strive 11.06.2021
Экшен, Файтинг, Аниме
7.6 169 оценок

Люси из Cyberpunk: Edgerunners ворвётся в Guilty Gear: Strive уже 21 августа

butcher69 butcher69

Arc System Works объявила, что Люси — загадочная нетраннер из Cyberpunk: Edgerunners — станет новым бойцом в Guilty Gear: Strive. Её релиз состоится 21 августа, а приобрести персонажа можно будет за $6,99 или 880 иен.

Разработчики уже представили первый трейлер Люси, где демонстрируются её фирменный стиль и киберпанковские приёмы в действии. Судя по всему, она будет отличаться высокой мобильностью и техничным геймплеем — отличный выбор для поклонников динамичных боёв.

Напомним, Guilty Gear: Strive доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
J a r v i s

В чём прикол этих прерывистых анимаций в 15 fps? Просто наблюдать уже глаза устают, а играть в это вообще вредно для зрения))