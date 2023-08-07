Новые механики, приёмы и персонажи: раскрыты подробности 3-го сезона в Guilty Gear: Strive ©

Двухмерный файтинг Guilty Gear: Strive успешно продолжает своё существование на мировой арене даже на третий год после релиза, и в этом году он получит целый ряд важных нововведений. Разработчики из студии Arc System Works официально объявили о 3-ем сезоне поддержки игры, который включает в себя массивное обновление привычного геймплея и очередного нового бойца.

Как сообщается, в третьем сезоне Guilty Gear: Strive будут добавлены новые специальные приёмы для шести из 15 первоначальных персонажей общего списка бойцов. Вместе с последующими обновлениями приёмы также получат остальные герои. Также сезон принесёт с собой наступательную механику Wild Assault, позволяющую совершать выпад вперед, и защитную механику Deflect Shield - способную заблокировать любой удар.

Первым персонажем 3-го сезона Guilty Gear: Strive станет Джонни, который станет отражением мощности самурая в файтинге. Помимо Джонни, в этом году появится ещё один персонаж, а выпуск ещё двух запланирован на 2024 год.

Новый сезон в Guilty Gear: Strive начнётся уже 24 августа на всех платформах.