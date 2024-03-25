Официальная поддержка файтинга Guilty Gear Strive не закончена - четвертый сезон находится в разработке

Уже завтра в Guilty Gear Strive появится новый DLC-боец A.B.A. Однако Arc System Works еще далеко не закончила поддержку игры и подтвердила, что четвертый сезон официально находится в разработке.

Больше никаких подробностей, кроме краткого анонса после финала Arc World Tour, нет. Неизвестно, сколько персонажей может быть в Season Pass 4 и кто может в нем участвовать. Однако есть несколько вариантов, начиная с Answer и заканчивая Jam Kuradoberi, которые в последний раз были доступны в Guilty Gear Xrd REV 2. Они также появлялись в конце сюжетного режима Strive.

Как бы то ни было, возможно, режим 3v3, анонсированный в декабре прошлого года вместе с Элфелт, дебютирует в 4-м сезоне. Как всегда, следите за новостями. Guilty Gear Strive доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.