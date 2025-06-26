Первый взгляд на Люси из аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" в файтинге Guilty Gear: Strive

Американское подразделение Arc System Works представило арт Люси, гостевого персонажа из 4-го сезона файтинга Guilty Gear Strive. Люси из аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» присоединится к Guilty Gear Strive в этом году, что станет первым контентным сотрудничеством Guilty Gear Strive с CD Projekt RED.

Во время выставки Anime Expo, которая состоится 4 июля в Los Angeles Convention Center в Лос-Анджелесе, Arc System Works и CD Projekt RED совместно проведут панель «Guilty Gear Strive: Developer Session». На ней участники обсудят появление Люси в игре и другую закулисную информацию. В обсуждении примут участие Кен Мияути (продюсер) и Сатору Хомма (японский режиссер [продюсер "Киберпанк: Бегущие по краю"]).

Но прежде Arc System Works проведет 26 июня на своем YouTube-канале показ «Arc System Works Showcase». На нем будут анонсированы новые игры, в том числе новый проект под руководством Дайсуке Исиватари.