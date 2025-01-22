Премьера аниме Guilty Gear Strive: Dual Rulers назначена на апрель 2025 года

Компания Arc System Works объявила, что аниме Guilty Gear Strive: Dual Rulers начнет выходить в апреле на Crunchyroll. Поклонникам представили новый главный трейлер, демонстрирующий множество знакомых персонажей.

Сюжет аниме переносит зрителей в мир, где магия заменила технологии, а человечество создало запрещенное оружие — Gears. После восстания Gears человечество одержало победу в Крестовых походах, но ценой огромных потерь.

Сюжет сосредоточен на Сине Киске, сыне человека и Gears, который отправляется на свадьбу своих родителей, Ки и Диззи. Их союз нарушает строгое табу, но даже в мире, полном напряжения, церемония проходит под благословения. Однако всё меняется, когда появляется загадочная девушка, чья встреча с Сином обещает потрясти мир.