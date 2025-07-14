Продюсер Guilty Gear подтвердил, что после 4-го сезона Strive получит еще больше "крутого и неожиданного" контента

Несмотря на приближение завершения четвёртого сезона, Guilty Gear Strive не собирается уходить в тень. В интервью изданию Dexerto продюсер игры Кен Мияучи уверенно заявил: впереди игроков ждёт нечто «большое, крутое и неожиданное». Подробности пока держатся в секрете, но фанатам уже дали понять — игра не собирается останавливаться.

Guilty Gear Strive вышла в 2021 году и сразу же стала хитом среди поклонников жанра: её яркая графика от Arc System Works и харизматичные бойцы пришлись по душе как ветеранам серии, так и новичкам. За прошедшие четыре года игра пережила несколько сезонов контента, добавление новых персонажей и даже появление первого гостевого героя — Люси из Cyberpunk: Edgerunners.

Однако недавние шаги ArcSys заставили сообщество насторожиться. Студия активно экспериментирует с новыми жанрами и проектами: анонсировав сюжетное приключение Dear Me, I was… и изометрический экшен Damon and Baby, а недавно был предстаален новый файтинг по лицензии Marvel — Tokon: Fighting Souls. Это породило слухи, что Strive может остаться без поддержки.

Кен Мияучи опроверг эти опасения на Anime Expo 2025:

«Некоторые думают, что после четвёртого сезона Strive закончит развитие. Но это не так. У нас есть план. И хотя я не могу пока раскрыть детали, мы готовим что-то по-настоящему захватывающее. Это удивит даже тех, кто думает, что видел в игре всё».

По его словам, Strive останется важной частью жизни Arc System Works даже на фоне других проектов. Новое объявление, судя по всему, не за горами — и фанатам стоит держать ухо востро.