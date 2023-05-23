Разработчики файтинга Guilty Gear: Strive могут возвращать в игру убитых персонажей, но с одним условием ©

Совсем недавно студия Arc System Works пополнила список бойцов Guilty Gear Strive новейшей героиней Bedman. Девушка стала большой неожиданностью для поклонников серия файтинга, ведь по сюжету она была убита еще Guilty Gear Xrd. Разработчики в последнем интервью, объяснили почему решили вернуть умершего персонажа и назвали главные условия для других возвращения других убитых героев.

Кен Мияучи, продюсер Guilty Gear Strive, заявил, что Bedman, вероятно, не будет последней мертвой героиней, команда готова вернуть других убитых персонажей файтина. Для этого им нужна убедительная история возвращения падшего героя, которая впишется в общую сюжетную линию Guilty Gear Strive и всей франшизы.

В случае с Bedman, перед игроками все же совершенно новая героиня. Настоящее имя девушки Далила и она является родной сестрой оригинальной Bedman. По словам разработчика, они вернули убитую героиню через другого персонажа, который взял оригинальный образ и принес в него что-то уникальное и новое. В будущем, если разработчики решаться "воскресить" еще кого-нибудь для них будет приготовлена похожая интерпретация.