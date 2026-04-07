Создатель Guilty Gear предупредил о "опасной" проблеме AAA-индустрии

Создатель серии Guilty Gear Дайсукэ Исиватари считает, что современная AAA-индустрия сталкивается с серьёзной проблемой — чрезмерной специализацией разработчиков. По его мнению, крупные студии всё чаще разделяют сотрудников на узкие роли, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на их карьере.

В интервью японскому изданию 4Gamer Исиватари отметил, что многие специалисты годами выполняют одну и ту же конкретную задачу в рамках крупных проектов. Со временем это приводит к тому, что разработчики теряют навыки в других областях производства игр.

По словам Исиватари, подобная ситуация может оказаться опасной для самих сотрудников. Если проект сталкивается с проблемами или закрывается, специалистам с узкой специализацией может быть трудно найти новую работу. Он подчеркнул, что после десятилетий такой работы человек может обнаружить, что его навыки стали слишком ограниченными.

Разработчик также считает, что одной из причин текущих проблем индустрии является стремление издателей создавать всё более масштабные и дорогие проекты. В результате команды разрастаются, а задачи дробятся на множество отдельных функций.

В качестве возможного решения Исиватари предлагает компаниям чаще работать над менее масштабными проектами. По его мнению, небольшие команды с более широкими обязанностями для сотрудников способны сохранять творческий подход и быстрее принимать решения.

Он привёл пример из разработки нового проекта студии Arc System Works под названием Damon and Baby. По словам Исиватари, в команде старались не слишком дробить задачи — например, моделлерам доверяли создание персонажей практически целиком, а не отдельные этапы работы. Это позволило разработчикам лучше понимать персонажей и быстрее предлагать собственные идеи.

Исиватари уверен, что такой подход может помочь игровой индустрии сохранить баланс между масштабом проектов и творческой свободой разработчиков.