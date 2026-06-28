Трейлер Guilty Gear Strive подтвердил возвращение Робо-Кая в пятом сезонном пропуске

Разработчики из японской студии Arc System Works опубликовали официальный трейлер грядущего DLC для своего популярного двухмерного файтинга Guilty Gear -Strive-.

Свежий видеоролик полностью посвящен демонстрации игрового процесса, боевого стиля и уникальных визуальных эффектов нового платного персонажа. Им стал культовый для серии робот-клон Робо-Кай, который официально заявлен в качестве второго по счету дополнительного бойца в рамках текущего пятого сезонного пропуска.

Персонаж возвращается в ростер франшизы после длительного перерыва и сохраняет свои самые узнаваемые эксцентричные черты и харизматичное поведение на арене.

Сюжетно этот механический боец представляет собой продвинутую и крайне высокомерную копию одного из главных героев серии, Кая Киске. Разработчики обновили его внешний вид под общую стилистику текущей части игры, а также значительно переработали анимации движений, чтобы его высокотехнологичные атаки выглядели максимально плавно и современно.

Игровой процесс за Робо-Кая будет существенно отличаться от большинства классических персонажей благодаря уникальной механике управления внутренней энергией. Бойцу необходимо постоянно отслеживать уровень заряда своей батареи и показатели перегрева систем во время проведения мощных комбинаций и ракетных залпов. Игрокам предстоит балансировать между агрессивным прессингом оппонента и своевременной перезарядкой, так как критический перегрев робота может сделать его уязвимым для сокрушительных контратак соперника.

Точную дату релиза персонажа на всех платформах, включая ПК и консоли, разработчики планируют объявить в ближайшие недели вместе со стартом предварительных заказов. Помимо самого бойца, покупатели данного дополнения и владельцы абонемента получат уникальную цветовую схему для его металлического корпуса и новую динамичную музыкальную тему от композитора Дайскэ Исиватари.

Выпуск этого трейлера знаменует собой важную веху для файтинга 2021 года, ведь авторы постепенно подводят к грандиозному финалу общую сюжетную историю вселенной, развивавшуюся в разных играх серии на протяжении более чем 25 лет.