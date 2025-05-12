Утечка данных Arc System Works: что известно о Codename Watari

Недавно Arc System Works, создатели Guilty Gear Strive, стали жертвой крупной утечки данных. Любители конфиденциальной информации изучают просочившиеся сведения, среди которых есть любопытные детали. Предположительно, следующая игра студии, известная под кодовым именем (или возможным названием) Codename Watari, может выйти 25 ноября эксклюзивно для Nintendo Switch 2. Подробности пока неизвестны, но не исключен перенос даты релиза, так как утечка также содержала информацию о выходе Switch 2 в марте, что оказалось неверным (консоль вышла 5 июня).

Помимо этого, в утечке упоминаются три варианта распространения игр для новой консоли Nintendo: цифровые копии, картриджи на 64 ГБ и картриджи-ключи для загрузки игр через интернет. Для оригинальной Nintendo Switch предлагались картриджи на 8 и 16 ГБ, что удешевляло производство физических копий. Вероятно, на старте даже небольшим играм придется выпускаться на картриджах объемом 64 ГБ.