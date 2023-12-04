Утечка: появились игровые кадры новой героини для файтинга Guilty Gear: Strive

Стильный файтинг Guilty Gear: Strive от Arc System Works и Bandai Namco вышел на ПК и консолях летом 2021 года. Проект рассчитан в первую очередь на фанатов жанра и вселенной, однако с каждым годом его аудитория продолжает расти благодаря регулярным обновлениям и дополнениям. Судя по всему, разработчики готовят очередное DLC с новым играбельным персонажем, так как кадры с его участием уже просочились в сеть.

В общий доступ неизвестными японскими инсайдерами опубликованы несколько скриншотов новой версии Guilty Gear: Strive, на которых видна следующая героиня по имени Эльфельт Валентин (Elphelt Valentine). Судя по всему, в сети появились кадры из трейлера персонажа, который, вероятно, будут представлены уже в ближайшее время.

Эльфельт Валентин станет новой героиней, которую смогут выбрать владельцы сезонного абонемента или покупатели отдельного дополнения с ней. Девушка обладает ярким дизайном в стиле прошлых работ Arc System Works, а в качестве оружия использует импульсную винтовку невероятных размеров. Она будет хорошо знакома всем фанатам серии Guilty Gear, поскольку присутствовала в прошлых частях франшизы.