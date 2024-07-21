В файтинг Guilty Gear Strive добавят Люси из аниме Cyberpunk: Edgerunners

Создатели файтинга Guilty Gear Strive и студия CD Projekt RED анонсировали совместную коллаборацию раньше запланированного времени. На момент публикации тизер уже удалили с YouTube-канала.

В рамках совместной коллаборации в файтинге Guilty Gear Strive появится Люси из анимационного сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners). Ее добавят в игру в 2025 году — точную дату разработчики раскроют позже.

В четвертом сезоне Guilty Gear Strive появится онлайн-режим формата 3 на 3, новые арены и стили скинов для персонажей. В 2025 году ростер бойцов файтинга также пополнят Королева Диззи, Веном и Юника.