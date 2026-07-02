В Guilty Gear Strive состоялся официальный релиз нового бойца Робо-Кая в рамках пятого сезона

Японская студия Arc System Works объявила о выходе масштабного обновления для своего популярного файтинга Guilty Gear Strive. Ключевым нововведением этого патча стало появление второго по счету персонажа из сезонного пропуска пятого сезона, которым стал культовый робот-клон Робо-Кай. Ранее этот эксцентричный андроид появлялся в качестве полноценного играбельного бойца лишь в старых частях франшизы, из-за чего фанаты долгое время просили авторов вернуть его в ростер.

Разработчики полностью обновили боевой арсенал персонажа, сохранив при этом его уникальный хаотичный стиль ведения боя и необычные анимации. Механика робота завязана на использовании встроенных ракетных систем, скрытых лезвий и особого энергетического двигателя, который требует грамотного контроля ресурсов во время поединков. Одновременно с релизом героя в файтинге появилась функция создания кастомных музыкальных плейлистов, позволяющая пользователям настраивать частоту воспроизведения любимых треков.

Дополнение с новым механическим бойцом доступно для покупки как в виде отдельного платного персонажа, так и автоматически открывается всем владельцам абонемента Season Pass 5. Вместе с Робо-Каем игроки получают набор альтернативных цветовых схем для его металлического корпуса, а также оригинальные музыкальные темы прошлых лет. Согласно ранее опубликованной дорожной карте авторов, до середины 2027 года проект получит еще как минимум 2 неанонсированных, играбельных персонажей.

Актуальный патч с новым контентом уже доступен для автоматической загрузки на всех целевых игровых устройствах.