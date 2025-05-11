Юника ворвётся в файтинг Guilty Gear: Strive уже 27 мая

Компания Arc System Works официально объявила, что Юника станет следующим DLC-персонажем четвёртого сезона Guilty Gear Strive. Её выход состоится уже 27 мая 2025 года. Пока что был представлен лишь короткий трейлер, но ждать фанатам осталось недолго.

Юника — третий из четырёх бойцов сезона. Ранее в игру вернулись фанатские любимцы — Диззи и Веном. Судя по реакции сообщества, ожидания от Юники также высоки.

Guilty Gear Strive, разработанная под руководством Дайсуке Исиватари, славится своим уникальным визуальным стилем, сочетающим 2D- и 3D-графику, а также глубокой боевой системой. Это один из самых популярных и технически проработанных файтингов последних лет.

Игра доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.