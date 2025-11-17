Анонсируем Guilty Pleasures - Не просто эротика, а история о власти, интригах и соблазне

Добро пожаловать в Guilty Pleasures — мир, где ты возьмешь на себя роль детектива!

На сцене новая история от TopHouse Publishing и IT'S A TRAP разработчиков любимого FFH. Эротическая песочница, где каждая страстная встреча может подкинуть новые улики, а каждое сиюминутное удовольствие станет смертельной ловушкой

СЮЖЕТ

Ты — Маркус Холмс, преемник легендарного “Детектива страсти”. После загадочной смерти своего дяди ты наследуешь его архивы, пентхаус и... нераскрытую тайну под кодовым именем L.U.S.T.. Среди красивых женщин, блестящих приёмов и грязных секретов тебе предстоит выяснить, кто стоял за его гибелью — и стоит ли правда того, чтобы ради неё потерять себя.

Guilty Pleasures — это взрослая песочница, где ты сам создаёшь свои сценарии.

Без скриптов, без ограничений — только ты, город и женщины

ГЕРОИНИ

Каждая героиня имеет свои тайны которые ты сможешь разгадать используя детективные механики. Узнай их секреты и разврати их на полную катушку!

МЕХАНИКИ ИГРЫ

Guilty Pleasures сочетает в себе элементы детективного расследования, песочницы и интерактивного триллера.

Исследование : свободное перемещение дому и улицам города, поиск улик, анализ окружения, изучение личных вещей и документов.

: свободное перемещение дому и улицам города, поиск улик, анализ окружения, изучение личных вещей и документов. Мини-игры : подслушивание разговоров, подбор паролей, взлом устройств, наблюдение и допросы с выбором стратегии давления.

: подслушивание разговоров, подбор паролей, взлом устройств, наблюдение и допросы с выбором стратегии давления. Социальная система : переписка и звонки с персонажами, возможность манипулировать, вызывать доверие или страх, получать информацию через флирт или угрозы.

: переписка и звонки с персонажами, возможность манипулировать, вызывать доверие или страх, получать информацию через флирт или угрозы. Моральный выбор : решай, что для тебя важнее — истина, страсть или выгода.

: решай, что для тебя важнее — истина, страсть или выгода. Несколько финалов: судьба Маркуса и раскрытие тайны Артура зависят от того, кому ты поверишь и какие границы переступишь.

Это не просто эротика, а история о власти, интригах и соблазне, где удовольствие становится оружием. Раскрой тайны, играй с огнём и реши, кем ты станешь — охотником или жертвой.