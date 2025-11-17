Анонсируем Guilty Pleasures - Не просто эротика, а история о власти, интригах и соблазне

Добро пожаловать в Guilty Pleasures — мир, где ты возьмешь на себя роль детектива!
На сцене новая история от TopHouse Publishing и IT'S A TRAP разработчиков любимого FFH. Эротическая песочница, где каждая страстная встреча может подкинуть новые улики, а каждое сиюминутное удовольствие станет смертельной ловушкой
СЮЖЕТ
Ты — Маркус Холмс, преемник легендарного “Детектива страсти”. После загадочной смерти своего дяди ты наследуешь его архивы, пентхаус и... нераскрытую тайну под кодовым именем L.U.S.T.. Среди красивых женщин, блестящих приёмов и грязных секретов тебе предстоит выяснить, кто стоял за его гибелью — и стоит ли правда того, чтобы ради неё потерять себя.
Guilty Pleasures — это взрослая песочница, где ты сам создаёшь свои сценарии.
Без скриптов, без ограничений — только ты, город и женщины
ГЕРОИНИ
Каждая героиня имеет свои тайны которые ты сможешь разгадать используя детективные механики. Узнай их секреты и разврати их на полную катушку!
МЕХАНИКИ ИГРЫ
Guilty Pleasures сочетает в себе элементы детективного расследования, песочницы и интерактивного триллера.
- Исследование: свободное перемещение дому и улицам города, поиск улик, анализ окружения, изучение личных вещей и документов.
- Мини-игры: подслушивание разговоров, подбор паролей, взлом устройств, наблюдение и допросы с выбором стратегии давления.
- Социальная система: переписка и звонки с персонажами, возможность манипулировать, вызывать доверие или страх, получать информацию через флирт или угрозы.
- Моральный выбор: решай, что для тебя важнее — истина, страсть или выгода.
- Несколько финалов: судьба Маркуса и раскрытие тайны Артура зависят от того, кому ты поверишь и какие границы переступишь.
Это не просто эротика, а история о власти, интригах и соблазне, где удовольствие становится оружием. Раскрой тайны, играй с огнём и реши, кем ты станешь — охотником или жертвой.
Это то что я ждал так давно
Ну да порно превыше всего.
Расчехляем дрочилы
Надо бы, надо бы
И понимаем, что хвастаться нечем. 😏
Покажи свой прибамбас😏
За 12 лет уже можно было стать магом. 🤣
Ты — Маркус Холмс, преемник легендарного “Детектива страсти”.
Где то я уже видел один фильм , где был герой с такой фамилией )
ахахахаахах, пикча старее некоторых обитателей форума..
Что-то подобное было с динозавриками
В жанре Adult?
Ебсессинно.
Такой же пиксель арт. Частный детектив девочка динозаврик.
Надеже Царь говорит о
Наконец-то, дождались (с)
Мда, вместо FFH 2 получим это
С чего бы? Просто тут нельзя постить инфу про FFH. А так DLC выходит через пару дней..
До этого постили же. Деньги для длс уже готовы. ДЛС же будут доступны для ру региона?(а то игра скрыта, а все длс сейчас доступны)
Онеме-дрочильня очередная, которую после двух месяцев с момента релиза забудут))
Нууу, можешь не покупать, разрешаю)
Прикольно,ожидаем👍🙂
Что за сосочки родные, будем ждать