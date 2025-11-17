ЧАТ ИГРЫ
Guilty Pleasures 2-й квартал 2026 г.
Квест, Для взрослых 18+, Песочница
7.9 10 оценок

Анонсируем Guilty Pleasures - Не просто эротика, а история о власти, интригах и соблазне

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Добро пожаловать в Guilty Pleasures — мир, где ты возьмешь на себя роль детектива!

На сцене новая история от TopHouse Publishing и IT'S A TRAP разработчиков любимого FFH. Эротическая песочница, где каждая страстная встреча может подкинуть новые улики, а каждое сиюминутное удовольствие станет смертельной ловушкой

СЮЖЕТ

Ты — Маркус Холмс, преемник легендарного “Детектива страсти”. После загадочной смерти своего дяди ты наследуешь его архивы, пентхаус и... нераскрытую тайну под кодовым именем L.U.S.T.. Среди красивых женщин, блестящих приёмов и грязных секретов тебе предстоит выяснить, кто стоял за его гибелью — и стоит ли правда того, чтобы ради неё потерять себя.

Guilty Pleasures — это взрослая песочница, где ты сам создаёшь свои сценарии.
Без скриптов, без ограничений — только ты, город и женщины

ГЕРОИНИ

Каждая героиня имеет свои тайны которые ты сможешь разгадать используя детективные механики. Узнай их секреты и разврати их на полную катушку!

МЕХАНИКИ ИГРЫ

Guilty Pleasures сочетает в себе элементы детективного расследования, песочницы и интерактивного триллера.

  • Исследование: свободное перемещение дому и улицам города, поиск улик, анализ окружения, изучение личных вещей и документов.
  • Мини-игры: подслушивание разговоров, подбор паролей, взлом устройств, наблюдение и допросы с выбором стратегии давления.
  • Социальная система: переписка и звонки с персонажами, возможность манипулировать, вызывать доверие или страх, получать информацию через флирт или угрозы.
  • Моральный выбор: решай, что для тебя важнее — истина, страсть или выгода.
  • Несколько финалов: судьба Маркуса и раскрытие тайны Артура зависят от того, кому ты поверишь и какие границы переступишь.

Это не просто эротика, а история о власти, интригах и соблазне, где удовольствие становится оружием. Раскрой тайны, играй с огнём и реши, кем ты станешь — охотником или жертвой.

paravozik14

Это то что я ждал так давно

8
Беккер5443

Ну да порно превыше всего.

Эдик Писюкович

Расчехляем дрочилы

5
TopHouse

Надо бы, надо бы

11
Raphtallia

И понимаем, что хвастаться нечем. 😏

2
Отец Михоил Raphtallia

Покажи свой прибамбас😏

MNM 777
4
TopHouse
4
Raphtallia

За 12 лет уже можно было стать магом. 🤣

4
TopHouse Raphtallia
3
MNM 777

Ты — Маркус Холмс, преемник легендарного “Детектива страсти”.

Где то я уже видел один фильм , где был герой с такой фамилией )

3
TopHouse

ахахахаахах, пикча старее некоторых обитателей форума..

4
Diablonos

Что-то подобное было с динозавриками

1
TopHouse

В жанре Adult?

3
Diablonos TopHouse

Ебсессинно.

Такой же пиксель арт. Частный детектив девочка динозаврик.

1
Yoshemitsu TopHouse

Надеже Царь говорит о

kolinmah

Наконец-то, дождались (с)

1
Lourens_Shiba

Мда, вместо FFH 2 получим это

1
TopHouse

С чего бы? Просто тут нельзя постить инфу про FFH. А так DLC выходит через пару дней..

Lourens_Shiba TopHouse

До этого постили же. Деньги для длс уже готовы. ДЛС же будут доступны для ру региона?(а то игра скрыта, а все длс сейчас доступны)

KonstAusRussland

Онеме-дрочильня очередная, которую после двух месяцев с момента релиза забудут))

1
TopHouse

Нууу, можешь не покупать, разрешаю)

1
Отец Михоил

Прикольно,ожидаем👍🙂

1
TopHouse
Archi QQ

Что за сосочки родные, будем ждать

