Guilty Pleasures: 50к вишлистов, голосование за фетиши, новые фоны, спрайты героев

Привет, детектив

Мы снова на связи, и у нас есть, чем тебя порадовать.

Guilty Pleasures в активной разработке

Мы неустанно работаем для наших фанатов, чтобы выпустить игру не только как можно раньше, но и как можно качественнее. Игра растет, обрастает деталями и становится именно такой, какой мы хотим её видеть: дерзкой, интригующей и немного опасной.

Фоны: новые и обновленные

Мы создали несколько новых фонов для новых мест, а старые локации мы заметно прокачали. Свет, детали, атмосфера – все это делает сцены глубже и насыщеннее. Даже знакомые места теперь ощущаются по-новому.

Спрайты героев

Мы обновили спрайты персонажей. Изменения небольшие, но важные: аккуратнее линии, живее эмоции, откалиброван рост персонажей. Та самая полировка, которую хочется рассматривать.

50.000 вишлистов

Да, именно благодаря твоей поддержке, нас уже 50к. И это безумно мотивирует. Спасибо тебе и всему нашему детективному сообществу. Вы подталкиваете нас делать Guilty Pleasures смелее, горячее и интереснее.

В честь 50.000 вишлистов мы уже опубликовали обещанное голосование за фетиши, которые мы добавим в игру!. Героини игры с нетерпением ждут вашего решения!

Не забывайте, что на 60.000 вишлистов вас также ждет кое-что интересное. Если вы еще не добавили игру в вишлист – самое время!