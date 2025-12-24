Guilty Pleasures: 50к вишлистов, голосование за фетиши, новые фоны, спрайты героев

Привет, детектив
Мы снова на связи, и у нас есть, чем тебя порадовать.
Guilty Pleasures в активной разработке
Мы неустанно работаем для наших фанатов, чтобы выпустить игру не только как можно раньше, но и как можно качественнее. Игра растет, обрастает деталями и становится именно такой, какой мы хотим её видеть: дерзкой, интригующей и немного опасной.
Фоны: новые и обновленные
Мы создали несколько новых фонов для новых мест, а старые локации мы заметно прокачали. Свет, детали, атмосфера – все это делает сцены глубже и насыщеннее. Даже знакомые места теперь ощущаются по-новому.
Спрайты героев
Мы обновили спрайты персонажей. Изменения небольшие, но важные: аккуратнее линии, живее эмоции, откалиброван рост персонажей. Та самая полировка, которую хочется рассматривать.
50.000 вишлистов
Да, именно благодаря твоей поддержке, нас уже 50к. И это безумно мотивирует. Спасибо тебе и всему нашему детективному сообществу. Вы подталкиваете нас делать Guilty Pleasures смелее, горячее и интереснее.
В честь 50.000 вишлистов мы уже опубликовали обещанное голосование за фетиши, которые мы добавим в игру!. Героини игры с нетерпением ждут вашего решения!
Не забывайте, что на 60.000 вишлистов вас также ждет кое-что интересное. Если вы еще не добавили игру в вишлист – самое время!
Жду в комментах экспертов с диванчика -.-
Не, тут больше те, кому пофиг и не играют в какую то игру, которая в новостях на сайте, но думают что у них долг об этом всем рассказать
Ну их тоже жду в комментах -_-
Я рассказываю, специально для тебя. Я играю в порнушку, но только, если в игре есть кошко девочки :3
Вот рассказал. Долг чести выполнен :D
Ребят, неужели кому то нравятся такие 2д тянки на 4 фотке, где фигура выглядит немного странно, непорционально что ли. 2 и 3 тянка с левой стороны примерно хорошо выглядят. Какие же вкусы бывают у людей) Вот взять тянок из некопары, там все имбово
Ты главное не гугли, что такое футунари, а то с концами в чужих вкусах разочаруешься. А так, нормальные тут тянки для "аниме"
Зря ты сказал не гугли, это пздц... Ладно, думаю нет смысла спорить о вкусах и т.д. Просто выразил свое никчемное мнение.
ой,вот это описание.сразу мимо тогда