Guilty Pleasures: Дом Монро и город вокруг

Привет, многоуважаемый детектив.

Сегодня мы делимся визуальными обновлениями от наших художников

Новые фоны:

Мы закончили и отполировали два важных фона, улицу и фойе дома Монро, с которых начинается погружение в историю.

Создавая фойе дома Монро мы опирались на эстетику наших горячих девчонок. Это место одновременно удивляет и завораживает.

Улица это наш взгляд на малоэтажный Нью-Йорк, вдохновленный пригородами и старыми кварталами, где жизнь кипит в подворотнях.

В фонах мы специально прорабатываем мелочи: свет, отражения, декоративные элементы. Наша цель - ваше полное погружение в историю.

Спасибо, что следите за разработкой и остаетесь с нами.

Впереди вас ждет много интересного. Самое время добавить игру в вишлист - это лучший способ поддержать команду и приблизить выход игры.