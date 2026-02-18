Guilty Pleasures: Дом Монро и город вокруг

Привет, многоуважаемый детектив.
Сегодня мы делимся визуальными обновлениями от наших художников
Новые фоны:
Мы закончили и отполировали два важных фона, улицу и фойе дома Монро, с которых начинается погружение в историю.
Создавая фойе дома Монро мы опирались на эстетику наших горячих девчонок. Это место одновременно удивляет и завораживает.
Улица это наш взгляд на малоэтажный Нью-Йорк, вдохновленный пригородами и старыми кварталами, где жизнь кипит в подворотнях.
В фонах мы специально прорабатываем мелочи: свет, отражения, декоративные элементы. Наша цель - ваше полное погружение в историю.
Спасибо, что следите за разработкой и остаетесь с нами.
Впереди вас ждет много интересного. Самое время добавить игру в вишлист - это лучший способ поддержать команду и приблизить выход игры.
А почему у девочек такие большие глаза?😮
Они солевые просто