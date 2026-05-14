Guilty Pleasures: Квартира, которая знает слишком много

Иногда место может рассказать о человеке больше, чем его друзья и любовницы.

Роскошная квартира Артура Холмса в доме Монро становится первой крупной локацией, которую вы начинаете исследовать в игре. Здесь все напоминает о прошлом хозяине. Комнаты хранят следы встреч, разговоров и сделок, которые происходили за закрытыми дверьми.

Артур жил один, но его дом никогда не был пустым. В этих стенах бывали клиентки, информаторы и люди, готовые заплатить за решение своих проблем. Многие из них оставили после себя истории, которые теперь предстоит распутать.

Кабинет и доска улик

Центром квартиры остается кабинет. Здесь Артур собирал информацию о своих делах и клиентах. Книжные шкафы до потолка хранят старые досье, заметки и архивы расследований.

На стене расположена доска улик. Фотографии, даты, газетные вырезки и записи соединены красными нитями. По мере прохождения новые снимки и материалы будут появляться на доске, помогая постепенно выстраивать цепочку событий.

Компьютер и новые возможности

Компьютер Артура содержит его переписки, контакты и архив данных. Через него можно получать письма, находить подработку или узнавать о новых встречах.

Некоторые сообщения могут привести к неожиданным знакомствам или опасным ситуациям. Вы сами решаете, на какие предложения откликаться.

Телескоп и наблюдение

У окна установлен старинный телескоп, направленный на соседние дома. С его помощью можно наблюдать за происходящим в окнах напротив и иногда получать важную информацию.

Что ты увидишь?

В одном окне стройная брюнетка в кружевном белье медленно расстегивает корсет. В другом блондинка на коленях перед незнакомцем. А выше этажом парочка, которую ты застукаешь на самом интересном: она сверху, он в наручниках. А вот и новое фото в инвентарь.

Улика? Или просто материал для размышлений? Ведь некоторые тайны открываются только тем, кто смотрит внимательно.

Дом Монро не является статичной локацией. Время суток влияет на происходящее. Ночью могут происходить неожиданные визиты, камеры в коридоре могут временно отключаться, а некоторые предметы могут появляться или исчезать.

Квартира постепенно раскрывает свои секреты по мере исследования

90,000 вишлистов для Guilty Pleasures - порог пройден.

ВЫ сделали это, и мы вам очень благодарны. Спасибо каждому, кто добавил игру в список желаемого, следит за новостями и поддерживает проект. И да, Камео-сцены с героинями игр Top House уже в работе!

