ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Guilty Pleasures 2-й квартал 2026 г.
Квест, Для взрослых 18+, Песочница
6.9 67 оценок

Guilty Pleasures: Настало время воплотить ваши желания

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Вы - чертовски хороши. Серьезно.
Голосование в нашем DS* завершено, и результаты получились довольно впечатляющими .

Вы просто и четко расставили приоритеты, выбрав то, что действительно хотите видеть в игре.
В этот раз выбор сообщества стал не формальностью, а точным ориентиром для дальнейшей разработки.
Спасибо каждому, кто принял участие и сделал это голосование частью будущей истории

Победили следующие 5 фетишей, которые мы добавим в игру:

  • Futa
  • ????
  • Cosplay
  • Femdom
  • Facesitting

Да. Мы все видели. И да - нам это нравится

А теперь - идем дальше.
Вы задали направление, и мы запускаем следующую вишлист-кампанию для Guilty Pleasures.
На этот раз с наградами, которые значительно расширяют масштаб проекта.

60.000 Вишлистов

Кроссовер-набор скинов Top House
На этом этапе мы открываем полноценный визуальный кроссовер между Guilty Pleasures и вселенной Top House.
Это не просто «костюмы ради костюмов», а осмысленное расширение образов и настроения персонажей.

Что именно будет добавлено:

  • Эксклюзивные кроссовер-скины для ключевых персонажей Guilty Pleasures в стиле героев игр Top House;
  • Альтернативные образы с акцентом на характер, роль и фетиш-направление каждой героини;
    уникальные элементы одежды и деталей, которых нет в базовой версии игры;
  • Новые цветовые схемы, текстуры и визуальные акценты, подчеркивающие атмосферу «запретных удовольствий».

Эти скины делают персонажей визуально смелее и добавляет свежести при повторных прохождениях.

80.000 Вишлистов

Камео-сцены с героями Top House

Здесь мы поднимаем ставки: кроссовер станет не только визуальным, но и сюжетным.

Что добавим:

  • специальные сцены с персонажами Top House внутри Guilty Pleasures;
  • Полноценные диалоги и взаимодействия;
  • Уникальные реакции наших героинь на “гостей” из другой вселенной.

100.000 вишлистов

Хентай-комиксы «Детектив страсти»
(по похождениям дяди главного героя)
На этом этапе мы выходим за рамки самой игры и расширяем вселенную в отдельном формате.
Что будет в серии комиксов:

  • Откровенные хентай-комиксы, посвященные харизматичному и крайне неоднозначному детективу;
  • Самостоятельные истории, которые не требуют прохождения игры, но дополняют ее мир;
    раскрытие прошлого, мотивов и тайн дяди ГГ через отдельные «дела» и ситуации;
  • Визуальный стиль, ориентированный на максимальную выразительность и фетиш-направленность.
    Это способ углубить лор и дать фанатам больше контента в формате, который невозможно реализовать внутри игры.

150.000 Вишлистов

Большой пострелизный контент-план (DLC + апдейты)

Если мы добиваемся этой цифры то впереди вас ждет еще большего нового и не менее интересного контента.

Мы будем:
- делать DLC;
- добавлять новые механики и контент;
- выпускать бесплатные обновления;
- регулярно расширять игру, чтобы она росла вместе с вашим интересом.

Теперь все в ваших руках.

Каждый вишлист - это не просто цифра, а еще один шаг к новому контенту, сценам, историям и расширению Guilty Pleasures. Если вам откликается наш новый проект, если вы хотите увидеть все эти цели реализованными - добавляйте игру в вишлист и делитесь ею с теми, кому она точно зайдет.
13
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
DemonofSnow

так что за фетиш под номером 2?

1
TopHouse

Кхэмс, нужно смотреть самому..

Спектр Зис

Я знаю, что вы будете меня ненавидеть за это... "Я предполагаю, что засекретили пункт с пуховиками!"

TopHouse

вокак

Спектр Зис TopHouse

Ну это просто моя несмешная шутка на злободневную тему.

BLOCK0
TheNikolay00

По-моему она выглядит как душевно больная