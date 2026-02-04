Guilty Pleasures: Настало время воплотить ваши желания

Вы - чертовски хороши. Серьезно.

Голосование в нашем DS* завершено, и результаты получились довольно впечатляющими .

Вы просто и четко расставили приоритеты, выбрав то, что действительно хотите видеть в игре.

В этот раз выбор сообщества стал не формальностью, а точным ориентиром для дальнейшей разработки.

Спасибо каждому, кто принял участие и сделал это голосование частью будущей истории

Победили следующие 5 фетишей, которые мы добавим в игру:

Futa

????

Cosplay

Femdom

Facesitting

Да. Мы все видели. И да - нам это нравится

А теперь - идем дальше.

Вы задали направление, и мы запускаем следующую вишлист-кампанию для Guilty Pleasures.

На этот раз с наградами, которые значительно расширяют масштаб проекта.

60.000 Вишлистов

Кроссовер-набор скинов Top House

На этом этапе мы открываем полноценный визуальный кроссовер между Guilty Pleasures и вселенной Top House.

Это не просто «костюмы ради костюмов», а осмысленное расширение образов и настроения персонажей.

Что именно будет добавлено:

Эксклюзивные кроссовер-скины для ключевых персонажей Guilty Pleasures в стиле героев игр Top House;

Альтернативные образы с акцентом на характер, роль и фетиш-направление каждой героини;

уникальные элементы одежды и деталей, которых нет в базовой версии игры;

Эти скины делают персонажей визуально смелее и добавляет свежести при повторных прохождениях.

80.000 Вишлистов

Камео-сцены с героями Top House

Здесь мы поднимаем ставки: кроссовер станет не только визуальным, но и сюжетным.

Что добавим:

специальные сцены с персонажами Top House внутри Guilty Pleasures;

Полноценные диалоги и взаимодействия;

Уникальные реакции наших героинь на “гостей” из другой вселенной.

100.000 вишлистов

Хентай-комиксы «Детектив страсти»

(по похождениям дяди главного героя)

На этом этапе мы выходим за рамки самой игры и расширяем вселенную в отдельном формате.

Что будет в серии комиксов:

Откровенные хентай-комиксы, посвященные харизматичному и крайне неоднозначному детективу;

Самостоятельные истории, которые не требуют прохождения игры, но дополняют ее мир;

раскрытие прошлого, мотивов и тайн дяди ГГ через отдельные «дела» и ситуации;

Это способ углубить лор и дать фанатам больше контента в формате, который невозможно реализовать внутри игры.

150.000 Вишлистов

Большой пострелизный контент-план (DLC + апдейты)

Если мы добиваемся этой цифры то впереди вас ждет еще большего нового и не менее интересного контента.

Мы будем:

- делать DLC;

- добавлять новые механики и контент;

- выпускать бесплатные обновления;

- регулярно расширять игру, чтобы она росла вместе с вашим интересом.

Теперь все в ваших руках.

Каждый вишлист - это не просто цифра, а еще один шаг к новому контенту, сценам, историям и расширению Guilty Pleasures. Если вам откликается наш новый проект, если вы хотите увидеть все эти цели реализованными - добавляйте игру в вишлист и делитесь ею с теми, кому она точно зайдет.