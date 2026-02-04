Guilty Pleasures: Настало время воплотить ваши желания

Вы - чертовски хороши. Серьезно.
Голосование в нашем DS* завершено, и результаты получились довольно впечатляющими .
Вы просто и четко расставили приоритеты, выбрав то, что действительно хотите видеть в игре.
В этот раз выбор сообщества стал не формальностью, а точным ориентиром для дальнейшей разработки.
Спасибо каждому, кто принял участие и сделал это голосование частью будущей истории
Победили следующие 5 фетишей, которые мы добавим в игру:
- Futa
- ????
- Cosplay
- Femdom
- Facesitting
Да. Мы все видели. И да - нам это нравится
А теперь - идем дальше.
Вы задали направление, и мы запускаем следующую вишлист-кампанию для Guilty Pleasures.
На этот раз с наградами, которые значительно расширяют масштаб проекта.
60.000 Вишлистов
Кроссовер-набор скинов Top House
На этом этапе мы открываем полноценный визуальный кроссовер между Guilty Pleasures и вселенной Top House.
Это не просто «костюмы ради костюмов», а осмысленное расширение образов и настроения персонажей.
Что именно будет добавлено:
- Эксклюзивные кроссовер-скины для ключевых персонажей Guilty Pleasures в стиле героев игр Top House;
- Альтернативные образы с акцентом на характер, роль и фетиш-направление каждой героини;
уникальные элементы одежды и деталей, которых нет в базовой версии игры;
- Новые цветовые схемы, текстуры и визуальные акценты, подчеркивающие атмосферу «запретных удовольствий».
Эти скины делают персонажей визуально смелее и добавляет свежести при повторных прохождениях.
80.000 Вишлистов
Камео-сцены с героями Top House
Здесь мы поднимаем ставки: кроссовер станет не только визуальным, но и сюжетным.
Что добавим:
- специальные сцены с персонажами Top House внутри Guilty Pleasures;
- Полноценные диалоги и взаимодействия;
- Уникальные реакции наших героинь на “гостей” из другой вселенной.
100.000 вишлистов
Хентай-комиксы «Детектив страсти»
(по похождениям дяди главного героя)
На этом этапе мы выходим за рамки самой игры и расширяем вселенную в отдельном формате.
Что будет в серии комиксов:
- Откровенные хентай-комиксы, посвященные харизматичному и крайне неоднозначному детективу;
- Самостоятельные истории, которые не требуют прохождения игры, но дополняют ее мир;
раскрытие прошлого, мотивов и тайн дяди ГГ через отдельные «дела» и ситуации;
- Визуальный стиль, ориентированный на максимальную выразительность и фетиш-направленность.
Это способ углубить лор и дать фанатам больше контента в формате, который невозможно реализовать внутри игры.
150.000 Вишлистов
Большой пострелизный контент-план (DLC + апдейты)
Если мы добиваемся этой цифры то впереди вас ждет еще большего нового и не менее интересного контента.
Мы будем:
- делать DLC;
- добавлять новые механики и контент;
- выпускать бесплатные обновления;
- регулярно расширять игру, чтобы она росла вместе с вашим интересом.
Теперь все в ваших руках.
Каждый вишлист - это не просто цифра, а еще один шаг к новому контенту, сценам, историям и расширению Guilty Pleasures. Если вам откликается наш новый проект, если вы хотите увидеть все эти цели реализованными - добавляйте игру в вишлист и делитесь ею с теми, кому она точно зайдет.
так что за фетиш под номером 2?
Кхэмс, нужно смотреть самому..
Я знаю, что вы будете меня ненавидеть за это... "Я предполагаю, что засекретили пункт с пуховиками!"
вокак
Ну это просто моя несмешная шутка на злободневную тему.
По-моему она выглядит как душевно больная