Мы уже показывали вам героинь и локации Guilty Pleasures. Теперь готовимся к вашему первому знакомству с игрой и приглашаем подать заявку на участие в плейтесте!

Вы - Маркус Холмс, частный детектив, которому предстоит разобраться в загадочной смерти собственного дяди. В наследство достались пентхаус, архивы и незавершённое дело. А у обитательниц дома Монро наверняка найдётся что рассказать. Если сумеете разговорить.

Участники плейтеста смогут попробовать Guilty Pleasures до релиза и поделиться впечатлениями. Нас интересует всё: насколько увлекает история, удобно ли играть, что понравилось, а что хочется пропустить. И, конечно, любые баги, которые попадутся вам по пути.

Игра ещё в разработке, и ваши отзывы помогут нам подготовить её к выходу.Будем рады честной обратной связи!

Плейтест ещё не начался, но заявки уже принимаем. Присоединяйтесь!