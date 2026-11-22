Мы уже показывали вам героинь и локации Guilty Pleasures. Теперь готовимся к вашему первому знакомству с игрой и приглашаем подать заявку на участие в плейтесте!
Вы - Маркус Холмс, частный детектив, которому предстоит разобраться в загадочной смерти собственного дяди. В наследство достались пентхаус, архивы и незавершённое дело. А у обитательниц дома Монро наверняка найдётся что рассказать. Если сумеете разговорить.
Участники плейтеста смогут попробовать Guilty Pleasures до релиза и поделиться впечатлениями. Нас интересует всё: насколько увлекает история, удобно ли играть, что понравилось, а что хочется пропустить. И, конечно, любые баги, которые попадутся вам по пути.
Игра ещё в разработке, и ваши отзывы помогут нам подготовить её к выходу.Будем рады честной обратной связи!
Плейтест ещё не начался, но заявки уже принимаем. Присоединяйтесь!
Блин если бы вы старались и делали норм проекты, а не нейро игрульки, не ну я понимаю что деньги не пахнут и прочее... если бы ваши игры были похожи на "Syahata's bad day", "ThornSin", "Post Nut Calamity" да хотя бы на "Captivity" или "CelSector" то цены бы вам не было, а так как то грустненько.