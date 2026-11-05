Привет! Разработка Guilty Pleasures выходит на финишную прямую, и сегодня мы хотим показать, как преобразилась игра за последнее время!
Мы проделали большую работу над визуальной составляющей проекта: переработали персонажей, обновили локации и уделили особое внимание деталям, чтобы каждая сцена выглядела ещё выразительнее.
И сегодня готовы поделиться результатами!
Начнём с персонажей! Мы серьёзно переработали их внешний вид, уделив особое внимание деталям, выразительности и индивидуальности каждого героя.
Обновлённые спрайты лучше передают характеры и эмоции персонажей, делая их ещё более живыми и запоминающимися. И сегодня мы покажем вам лишь часть обновлённых образов!
Но одними персонажами дело не ограничилось! Мы также обновили локации, в которых развернутся основные события игры.
Дом Монро
Редакция газеты
Полицейский участок
«Соседка снизу»
Квартира свиданий
«Та самая комната»
И это лишь небольшая часть того, что ждёт вас в Guilty Pleasures!
Мы возлагаем на эту игру действительно большие надежды. С самого начала разработки наша команда стремилась создать проект, в котором качественный визуал, проработанные персонажи и увлекательная история дополняют друг друга.
Сейчас, когда разработка выходит на финишную прямую, мы можем с уверенностью сказать: Guilty Pleasures претендует на звание самого масштабного и амбициозного проекта TopHouse Publishing на сегодняшний день.
И наши амбиции на этом не заканчиваются. Мы хотим не просто превзойти собственные предыдущие проекты, но и установить новую планку качества для adult-игр в целом.
Впереди ещё немало интересного, и нам не терпится показать вам больше!
Добавляйте Guilty Pleasures в список желаемого Steam и следите за новостями!