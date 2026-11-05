Привет! Разработка Guilty Pleasures выходит на финишную прямую, и сегодня мы хотим показать, как преобразилась игра за последнее время!

Мы проделали большую работу над визуальной составляющей проекта: переработали персонажей, обновили локации и уделили особое внимание деталям, чтобы каждая сцена выглядела ещё выразительнее.

И сегодня готовы поделиться результатами!

Начнём с персонажей! Мы серьёзно переработали их внешний вид, уделив особое внимание деталям, выразительности и индивидуальности каждого героя.

Обновлённые спрайты лучше передают характеры и эмоции персонажей, делая их ещё более живыми и запоминающимися. И сегодня мы покажем вам лишь часть обновлённых образов!

Но одними персонажами дело не ограничилось! Мы также обновили локации, в которых развернутся основные события игры.

Дом Монро

Новый дом Маркуса, полный интересных соседей, личных секретов и неожиданных знакомств

Редакция газеты

Место, где за беспорядком из бумаг и чашек кофе могут скрываться важные зацепки.

Полицейский участок

Здесь ведут официальное расследование смерти Артура. Но далеко не на все вопросы полиция готова ответить.

«Соседка снизу»

Иногда самые интересные знакомства ждут буквально за соседней дверью

Квартира свиданий

Место, где можно ненадолго забыть о расследовании и уделить внимание более приятным делам.

«Та самая комната»

Пожалуй, здесь мы обойдёмся без объяснений. Пока что

И это лишь небольшая часть того, что ждёт вас в Guilty Pleasures!

Мы возлагаем на эту игру действительно большие надежды. С самого начала разработки наша команда стремилась создать проект, в котором качественный визуал, проработанные персонажи и увлекательная история дополняют друг друга.

Сейчас, когда разработка выходит на финишную прямую, мы можем с уверенностью сказать: Guilty Pleasures претендует на звание самого масштабного и амбициозного проекта TopHouse Publishing на сегодняшний день.

И наши амбиции на этом не заканчиваются. Мы хотим не просто превзойти собственные предыдущие проекты, но и установить новую планку качества для adult-игр в целом.

Впереди ещё немало интересного, и нам не терпится показать вам больше!

Добавляйте Guilty Pleasures в список желаемого Steam и следите за новостями!