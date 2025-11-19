ЧАТ ИГРЫ
Guilty Pleasures 2-й квартал 2026 г.
Квест, Для взрослых 18+, Песочница
8 27 оценок

Невероятный рекорд и новая система разработки - Guilty Pleasures

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Здравствуй, дорогой детектив!

У нас горячие новости — Guilty Pleasures собрала 20.000 вишлистов в Steam за первые 3 дня! Да-да, ты не ослышался. Это настоящее безумие, мы хотим сказать спасибо каждому, кто поддержал нас! Для нашей команды это огромная мотивация двигаться дальше

С этим проектом мы пересмотрели подход к вишлист-кампейну. Теперь твой голос будет иметь реальное значение — ты сможешь влиять на то, каким станет Guilty Pleasures.

Вот пример как проходили голосования и как менялись герои игры.

Новая система разработки

Теперь это не просто игра, которую мы делаем в одиночку, а проект, который растёт благодаря вашим идеям, голосам и желаниям.

Мы уже проводим регулярные опросы в нашем DS-канале, чтобы узнавать твоё мнение о контенте, механиках и истории. А свои идеи вы можете написать в отдельной ветке. Каждый выбор, который мы сделаем вместе, приблизит игру к идеальной версии!

Добавляй Guilty Pleasures в вишлист — и стань частью расследования, от которого трудно оторваться.

35
21
Комментарии:  21
Mersedy

Вы сколько сайту платите за то, чтобы размещать рекламу вашей парашной недоигры?

16
Neko-Aheron

Ты давай мой стиль подсырать не копируй. В суд подам за плагиат )))))

5
Игнатий Лапкин

Ты чего такой злой😕?

3
TopHouse

0Р.

А к чему негативчик, мини-агрессор?)

13
paravozik14

The Goida

5
Игнатий Лапкин

Я опытный фетишист,могу посоветовать вам какие фетиши добавить😌

5
TopHouse

Давай, записываю

3
Игнатий Лапкин TopHouse

Анал,БДСМ,страпон например😋

Игнатий Лапкин TopHouse

Я написал но мой комментарий удалили😢

KoreanAesir

О, выглядит очень прикольно, люблю пиксельные игры

5
Noowners
DisAssBella

Глотайте потные, вонючие колбаски природного происхождения

2
Danhiles

Я бы поиграл в beat em upы с токой пиксель графикрй

1
Owyn

> Вот пример как проходили голосования и как менялись герои игры.

Что, внезапно Нетфликс не зашел? :-)

OSTTDK

Если шоколадка получилась удачно, то заходит на ура.

1