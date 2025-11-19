Невероятный рекорд и новая система разработки - Guilty Pleasures

Здравствуй, дорогой детектив!
У нас горячие новости — Guilty Pleasures собрала 20.000 вишлистов в Steam за первые 3 дня! Да-да, ты не ослышался. Это настоящее безумие, мы хотим сказать спасибо каждому, кто поддержал нас! Для нашей команды это огромная мотивация двигаться дальше
С этим проектом мы пересмотрели подход к вишлист-кампейну. Теперь твой голос будет иметь реальное значение — ты сможешь влиять на то, каким станет Guilty Pleasures.
Вот пример как проходили голосования и как менялись герои игры.
Новая система разработки
Теперь это не просто игра, которую мы делаем в одиночку, а проект, который растёт благодаря вашим идеям, голосам и желаниям.
Мы уже проводим регулярные опросы в нашем DS-канале, чтобы узнавать твоё мнение о контенте, механиках и истории. А свои идеи вы можете написать в отдельной ветке. Каждый выбор, который мы сделаем вместе, приблизит игру к идеальной версии!
Добавляй Guilty Pleasures в вишлист — и стань частью расследования, от которого трудно оторваться.
О, выглядит очень прикольно, люблю пиксельные игры
