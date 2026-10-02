Новый персонаж Guilty Pleasures: Лола - ходячая катастрофа

Лола - ходячая катастрофа, которая знает все ответы, но не может нормально объяснить ни один.

Яркая и шумная блондинка из дома Монро живёт в собственной версии реальности. Она путает факты, додумывает детали, перескакивает с темы на тему и часто обманывает - но не со зла, а потому что хочет казаться самостоятельнее и увереннее.

Для Маркуса Лола становится одновременно ценным свидетелем и настоящей головной болью. Она могла открыть дверь незнакомцу, приняв его за курьера, а её противоречивые показания заставляют подозревать, что девушка знает о смерти Артура больше, чем говорит. При этом с самим Артуром она была связана меньше остальных жильцов.

С Дженни Лола пытается подружиться, но рядом с ней чувствует себя глупо. Рокси она на столько восхищается, что даже иногда врёт, что они лучшие подруги. Сабрину и Бьянку побаивается, а Маргарет считает очень милой и верит каждому её слову - что оборачивается для Лолы серьёзными проблемами.

В личном квесте Лола заявляет, что видела человека, связанного с делом Артура. Где именно - объяснить не может: то на улице, то в кафе, а потом оказывается, что это вообще было «ощущение, а не место». Поиски превращаются в хаотичную прогулку по городу, во время которой Лола указывает на случайных прохожих и постоянно меняет показания.

Но среди бесконечной болтовни она упоминает хромоту, необычные часы и запасной выход. Маркус сопоставляет детали и находит подозреваемого - однако тот успевает исчезнуть в толпе. Лола снова случайно раскрывает правду! Осталось понять, где заканчиваются её фантазии и начинаются настоящие улики... Ведь в её версии всё уже сложилось, просто Маркус пока не догнал.

Добавляйте Guilty Pleasures в список желаемого и следите за новостями - впереди ещё много опасных тайн и противоречивых показаний.