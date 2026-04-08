Привет! Сегодня хотим познакомить вас с одной из героинь Guilty Pleasures - Рокси.

Рокси - порно-модель и лонелифанщица, для которой деньги давно стали не роскошью, а способом сохранить свободу. Чем больше стримов и видео, тем меньше она кому-то должна.

Дом Монро она выбрала не случайно: здесь никто не задаёт лишних вопросов, а люди слишком заняты собой, чтобы замечать чужие секреты. Вот только сама Рокси замечает всё. Она знает о жильцах куда больше, чем показывает, потому что люди всегда выбалтывают лишнее, если думают, что их никто не слышит.

В прошлом Рокси пыталась подчистить свой цифровой след через Артура Холмса, и тогда всплыло слишком многое: часть её аудитории оказалась связана не просто с подписками, а с куда более грязными схемами - донатами, криптой и старыми долгами, которые до сих пор тянутся за ней.

В Guilty Pleasures Рокси - это не просто девушка с камерой, а важный источник связей, слухов и опасной информации. А её личная история начинается в тот момент, когда во время стрима в чате снова появляется один и тот же анонимный ник, который знает о ней слишком много.

