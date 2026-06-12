Guinea Pig Gunner получил демоверсию и тизер: кибер-свинки против рептилоидов в ран-энд-ган платформере

Независимая студия Glowmatic представила тизер-трейлер и демоверсию аркадного платформера Guinea Pig Gunner, действие которого разворачивается в мрачном будущем 2110 года. Игра уже доступна в Steam в рамках фестиваля Steam Next Fest, где игроки могут опробовать первый уровень и сразиться с финальным боссом демо-версии.

Сюжет проекта переносит игроков в мир, где Земля оказалась под властью терранублан — рептилоидных гуманоидов, поклоняющихся ИИ по имени Омниция. Согласно описанию, искусственный интеллект прибыл на их планету в виде кометы, убедил местные племена в собственной божественности и направил их на завоевание Вселенной ради золота для «храма». Противостоять захватчикам предстоит боевой морской свинке-киборгу, созданной в рамках секретного проекта G25-2100.

В основе геймплея лежат три столпа — движение, бой и исследование. Ключевая механика — телепортационная пушка, позволяющая мгновенно перемещаться к точке попадания снаряда. Это открывает как тактические возможности в бою, так и способы преодоления уровней. Дополняют арсенал огнемёт и зажигательные бомбы, способные запускать цепные реакции поджогов среди врагов. Отдельная спецатака Firesqueak поражает всех противников на экране.

Разработчики обещают 12 уровней с разнообразными биомами — от разрушенного города до вулканов, тундры и инопланетного крейсера. Релиз Guinea Pig Gunner запланирован на третий квартал 2026 года для PC (Windows, macOS и Linux).