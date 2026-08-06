Святослав Гуляев объявил о начале разработки игры "Гульмэн 8" и наборе команды

Художник и создатель эпатажной серии "Гульмэн" Святослав Гуляев официально сообщил о запуске процесса создания новой части франшизы под названием "Гульмэн 8". Автор начал поиск специалистов по разработке компьютерных игр, желающих присоединиться к проекту и поучаствовать в возвращении известного персонажа.

В своем обращении Святослав Гуляев отметил, что приглашает к сотрудничеству специалистов с опытом или имеющих прямой выход на игровые площадки. По мнению создателя серии, участие в разработке новой части представляет собой шанс для многих девелоперов проявить свой талант, подняться выше и вписать свое имя в историю геймдева.

Особое внимание автор уделил текущей ситуации в индустрии и сложностям с продвижением проектов. Из-за современных мировых реалий и преград при распространении игр на международных торговых площадках команда рассматривает различные варианты модели распространения "Гульмэн 8". В качестве одного из возможных решений обсуждается выпуск некоммерческой или благотворительной серии.

Как заявил Святослав Гуляев, проект может получить альтруистический характер и полностью бесплатный доступ для аудитории. Подобный шаг позволит поддержать интерес к франшизе в непростых условиях, как это уже было в истории серии во времена выхода самой первой "Гульмэн 1".

На данный момент автор концепции активно обсуждает вместе со своей аудиторией конечный подход к будущей игре. Разработчик призвал всех заинтересованных специалистов присылать информацию о себе и ссылки на прошлые проекты на его личную электронную почту sviatoslav2004@mail.ru, пообещав выслушать всех потенциальных кандидатов.