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об игре
Gunbrella 13.09.2023
4.6 11 оценок

Мрачный экшен в стиле панк-нуар Gunbrella получил хорошие оценки от прессы и релизный трейлер

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butcher69
Новости

Игра Gunbrella от doinksoft, изданная Devolver Digital, также вошла в список удачных игр этого 2023 года благодаря отличным оценкам, полученным от критиков в первых обзорах.

Что касается оценок, то критики высоко оценили физику, механику платформера и темп игры. В качестве единственного реального недостатка отмечают только продолжительность игры - около шести часов, что заставляет желать большего в конце прохождения.

В итоге, однако, можно сказать, что это игра, в которую стоит поиграть любителям жанра, и авторы симпатичного Gato Roboto снова попали в точку.

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Gunbrella
13.09.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
ToOldforTHIS

Очередной пиксельный мусор! Астанавитеес!

-6
KrokodukDundy

Почему мусор, и почему очередной?

5