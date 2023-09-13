Мрачный экшен в стиле панк-нуар Gunbrella получил хорошие оценки от прессы и релизный трейлер

Игра Gunbrella от doinksoft, изданная Devolver Digital, также вошла в список удачных игр этого 2023 года благодаря отличным оценкам, полученным от критиков в первых обзорах.
Что касается оценок, то критики высоко оценили физику, механику платформера и темп игры. В качестве единственного реального недостатка отмечают только продолжительность игры - около шести часов, что заставляет желать большего в конце прохождения.
В итоге, однако, можно сказать, что это игра, в которую стоит поиграть любителям жанра, и авторы симпатичного Gato Roboto снова попали в точку.
Очередной пиксельный мусор! Астанавитеес!
Почему мусор, и почему очередной?