GUNDAM ROGUE ORBIT открывает новую эпоху серии: Bandai Namco показала зрелищный анонс на Summer Game Fest

На Summer Game Fest 2026 компания Bandai Namco Entertainment официально представила GUNDAM ROGUE ORBIT — новую масштабную экшен-игру по вселенной Gundam, которая выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Вместе с анонсом разработчики показали дебютный трейлер, впервые познакомив игроков с новой временной линией культовой научно-фантастической франшизы.

Главным героем станет пилот RE-X, управляющий мобильным доспехом Gundam Helix. По сюжету человечество сталкивается с загадочной угрозой, а игрокам предстоит принять участие в масштабной войне за выживание. Судя по первым кадрам, авторы делают ставку на динамичные сражения с высокой мобильностью, огромными противниками и зрелищными битвами на обширных локациях.

Особый интерес вызывает тот факт, что GUNDAM ROGUE ORBIT не продолжает существующие сюжетные линии, а запускает совершенно новую главу в истории франшизы. Такой подход выглядит разумным: ветераны серии получат свежий взгляд на знакомую вселенную, а новички смогут познакомиться с миром Gundam без необходимости разбираться в десятилетиях лора.

По описанию Bandai Namco, игроков ждёт эмоциональная история о группе солдат, оказавшихся на передовой борьбы за будущее человечества. Если разработчикам удастся совместить кинематографичную подачу с насыщенным экшеном, игра может стать одним из самых заметных проектов по Gundam за последние годы.

Пока дата релиза не уточняется, но уже сейчас анонс можно назвать одним из самых громких сюрпризов Summer Game Fest для поклонников научной фантастики и гигантских боевых мехов.