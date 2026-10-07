Gundam Rogue Orbit показала боевые возможности Helix - гигантских "Апокалипсисов" придётся разбирать по частям

Bandai Namco представила новый геймплейный ролик Gundam Rogue Orbit, посвящённый сражениям, настройке боевой машины и противостоянию с крупными боссами. Главный герой Рекс отправляется на задания против армии биомеханических существ «Апокалипсис», атакующих колонии.

Боевая система позволяет собрать Helix под собственный стиль игры. В распоряжении игрока окажется оружие ближнего и дальнего боя, заряженные атаки, лучевые системы и более необычные способности вроде энергетических торнадо. Благодаря настройке вооружения один и тот же Gundam сможет выполнять совершенно разные боевые задачи.

Особое место занимают противники класса «Адмирал», среди которых показали босса Химеру. Несмотря на огромный запас здоровья, сражаться с таким врагом напрямую необязательно: атаки по отдельным конечностям позволяют ослаблять определённые части тела и временно выводить их из строя. Это открывает возможность последовательно лишать противника его преимуществ.

Если обычных атак окажется недостаточно, Helix сможет перейти в усиленное состояние Over-Rise. Оно повышает боевые характеристики машины и позволяет завершить атаку мощным выбросом энергии AP-Unit.

Gundam Rogue Orbit выйдет 5 марта 2027 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Судя по новому ролiku, игра делает заметный акцент на динамичных боях с крупными противниками и глубокой настройке He