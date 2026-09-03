Gundam Rogue Orbit выйдет 5 марта 2027 года - новый экшен перенесёт Гандам в необычный мир сражений

Gundam Rogue Orbit получила дату выхода во время сентябрьского State of Play. Новая игра по мотивам серии Gundam, впервые представленная летом на Summer Game Fest 2026, поступит в продажу 5 марта 2027 года.

Сюжет расскажет о пилоте, который дрейфует в Пространстве, пока его не спасают и не привлекают к управлению Гандамом. Герою предстоит сражаться с необычными противниками, заметно отличающимися от привычных врагов серии. Их дизайн напоминает различных животных, что должно придать боевым сценам собственный визуальный стиль.

Разработчики из Bandai Namco также рассчитывают заинтересовать аудиторию, которая предпочитает динамичные экшен-игры. Одной из особенностей Gundam Rogue Orbit станет возможность настраивать собственный ангар. Эта система явно напоминает сборку и кастомизацию Gunpla, однако насколько глубокой она окажется, пока неизвестно.

До релиза у Bandai Namco ещё достаточно времени, чтобы подробнее рассказать о боевой системе, настройке Гандамов и других механиках. Gundam Rogue Orbit выйдет 5 марта 2027 года.