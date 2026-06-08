Йоко Таро назвал Gundam Rogue Orbit настолько крутой, что сам не взялся бы за такую игру

Одним из самых обсуждаемых анонсов Summer Game Fest 2026 стала Gundam Rogue Orbit — новая масштабная игра по вселенной Gundam от Bandai Namco. Впечатлениями от дебютного трейлера поделились не только фанаты меха-франшизы, но и создатель серии NieR Йоко Таро.

Известный геймдизайнер опубликовал сообщение в социальных сетях, где признался, что остался под большим впечатлением от увиденного. По словам Таро, многие анонсы последних дней выглядят настолько хорошо, что буквально ошеломляют его, однако именно Gundam Rogue Orbit особенно выделилась на их фоне.

В своей привычной самоироничной манере разработчик заявил, что не чувствовал бы достаточной уверенности, если бы ему самому предложили создать игру по Gundam такого уровня.

«Если бы меня попросили сделать игру по Gundam, я бы не был уверен, что смог бы создать что-то настолько крутое. Впрочем, никто меня об этом и не просит», — пошутил автор NieR.

Подобная похвала выглядит особенно примечательно, учитывая репутацию самого Йоко Таро как одного из самых нестандартных и креативных разработчиков современной игровой индустрии.

Судя по первым материалам, Gundam Rogue Orbit действительно станет одним из самых амбициозных проектов в истории франшизы. Игра предложит полностью оригинальный сюжет, в котором человечество столкнётся с загадочной новой угрозой. Многие игроки уже отметили сходство динамичных сражений с Armored Core VI: Fires of Rubicon, успех которой, вероятно, вдохновил Bandai Namco на создание более масштабного и современного проекта по Gundam.

Сам Йоко Таро пока не анонсировал новых игр. Ранее разработчик признавался, что работает сразу над несколькими проектами, однако часть из них была отменена на разных этапах производства. Тем не менее без работы он не остаётся — недавно стало известно, что Таро выступит сценаристом нового проекта по вселенной Evangelion, создаваемого к 30-летию знаменитой франшизы.

Релиз Gundam Rogue Orbit запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Судя по реакции игроков и коллег по индустрии, игра уже сейчас выглядит одним из самых перспективных проектов по культовой меха-вселенной.