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GUNDAM ROGUE ORBIT 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
4 2 оценки

Мик Гордон подтвердил участие в создании саундтрека для GUNDAM ROGUE ORBIT

IKarasik IKarasik

После анонса меха-экшена GUNDAM ROGUE ORBIT внимание игроков привлекла не только зрелищная демонстрация мобильных доспехов, но и музыкальное сопровождение дебютного трейлера. Теперь стало известно, что к проекту действительно причастен Мик Гордон — композитор, известный по работе над DOOM, Wolfenstein и Atomic Heart.

GUNDAM ROGUE ORBIT открывает новую эпоху серии: Bandai Namco показала зрелищный анонс на Summer Game Fest

Поводом для обсуждений стал репост анонсирующего трейлера со стороны самого Гордона. Хотя официального заявления от Bandai Namco пока не последовало, поклонники композитора восприняли это как фактическое подтверждение его участия в разработке игры.

Многие фанаты отметили, что узнали фирменный стиль музыканта ещё во время первого просмотра ролика. Тяжёлые гитарные риффы и агрессивное звучание сразу напомнили о его работах для серии DOOM, благодаря чему трейлер привлёк внимание даже тех игроков, которые обычно не интересуются меха-тематикой.

GUNDAM ROGUE ORBIT была представлена в рамках Summer Game Fest и расскажет о борьбе человечества за выживание с использованием мобильных доспехов. Игрокам предстоит взять под управление боевые мехи и принять участие в масштабных сражениях.

Релиз Gundam Rogue Orbit ожидается в 2027 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Самый мощный музончик из всех трейлеров шоукейса

Данилир к

о наконец еще одна норм игра про меха

firefox0047

Ну тут гандам буквально получил мощнейшую козырную карту