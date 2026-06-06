Мик Гордон подтвердил участие в создании саундтрека для GUNDAM ROGUE ORBIT

После анонса меха-экшена GUNDAM ROGUE ORBIT внимание игроков привлекла не только зрелищная демонстрация мобильных доспехов, но и музыкальное сопровождение дебютного трейлера. Теперь стало известно, что к проекту действительно причастен Мик Гордон — композитор, известный по работе над DOOM, Wolfenstein и Atomic Heart.

Поводом для обсуждений стал репост анонсирующего трейлера со стороны самого Гордона. Хотя официального заявления от Bandai Namco пока не последовало, поклонники композитора восприняли это как фактическое подтверждение его участия в разработке игры.

Многие фанаты отметили, что узнали фирменный стиль музыканта ещё во время первого просмотра ролика. Тяжёлые гитарные риффы и агрессивное звучание сразу напомнили о его работах для серии DOOM, благодаря чему трейлер привлёк внимание даже тех игроков, которые обычно не интересуются меха-тематикой.

GUNDAM ROGUE ORBIT была представлена в рамках Summer Game Fest и расскажет о борьбе человечества за выживание с использованием мобильных доспехов. Игрокам предстоит взять под управление боевые мехи и принять участие в масштабных сражениях.

Релиз Gundam Rogue Orbit ожидается в 2027 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.