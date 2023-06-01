Масштабное дополнение с новыми героями, оружием и другими нововведениями доступно для Gunfire Reborn ©

Студия Duoyi Games продолжает развивать свой кооперативный рогалик Gunfire Reborn и на этот раз выпустили второе крупное платное дополнение под названием Artisan and Magician. Данное DLC включает в себя новых персонажей в лице Zi Xiao и Nona, а также четыре мощные пушки: Brick, Jet Octopus, Wolf Gaze и Star Ring. Также игрокам стало доступно и бесплатное обновление, которое включило в себя два новых режима и другие нововведения.

В своем сообщении своему сообществу представители Duoyi Games также поделились приятными вестями. Они заявили, что на сегодняшний момент шутер с элементами рогалика Gunfire Reborn продан тиражом более трех миллионов копий.

Мы хотели бы выразить нашу благодарность всем игрокам за их поддержку и любовь. Мы продолжим обновить и улучшить игру, стремясь принести вам больше радости. В честь достижения 3 миллионов проданных копий мы подготовили эксклюзивную памятную рамку уровня, которую можно получить войдя в игру до 16 июня.