Roguelite-шутер Gunfire Reborn с элементами РПГ выйдет на PlayStation этим летом ©

Для любителей поиграть в кооперативные шутеры на PlayStation студия Duoyi Games пришла с приятными новостями. Roguelite-шутер с элементами РПГ Gunfire Reborn доберется до релиза для консолей PlayStation 4 и 5 уже первого июня этого года.

Игроки смогут окунуться во многоуровневые приключения с приятной графикой, выбрав одного из заинтересовавших персонажей. К слову, каждый герой имеет уникальные способности, поэтому класс можно подобрать, опираясь на собственный стиль игры. Собравшись в группу от двух до четырех человек, вас отправят сразиться со множеством противников, используя более 100 уникального снаряжения и оружия. Уровни же создаются совершенно случайным образом.

Если Gunfire Reborn сумел вызвать интерес у вас и друзей, то на PlayStation его можно будет приобрести за 20 долларов. Также напомним, что ранее проект стал доступен на ПК и для консолей Xbox.