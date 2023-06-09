Roguelite-шутер с элементами ролевой игры Gunfire Reborn вышел для PS5 и PS4 ©

Миланский (Италия) издатель видеоигр 505 Games и независимый разработчик игр Duoyi Network из Гуанчжоу (Китай) сообщили, что их шутер от первого лица с элементами ролевой игры «Gunfire Reborn» стал доступен для PS5 и PS4 в PSN.

Выберите одного из шести антропоморфных героев, каждый из которых отличается своим боевым стилем, чтобы пройти сквозь череду процедурно сгенерированных уровней, полных смертоносных врагов и сладкой добычи.

Примите вызов в одиночку или наймите друзей и членов семьи, чтобы уничтожить полчища врагов и объявить о победе, накапливая очки способностей, чтобы усиливать выбранного героя по пути.

Разжигайте хаос с доступом к более чем 100 внутриигровому оружию и предметам, подходящим для любого стиля, включая двуручное оружие, дымовые шашки, мощные атаки ближнего боя и многое другое.

Извлеките уроки из поражения и примените их в следующем раунде, чтобы пройти дальше по подземельям. Используйте скрытность, саботаж или стреляйте из пушек, чтобы освоить каждый уровень и триумфально править как самый храбрый герой.