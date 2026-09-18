Представлен новый трейлер Gungrave G.O.R.E: Blood Heat - демонстрация безудержного экшена и боевой системы

Студия IGGYMOB представила новый трейлер Gungrave G.O.R.E: Blood Heat — полностью переработанной версии игры Gungrave G.O.R.E. Ролик демонстрирует бескомпромиссный экшен, включая новые механики парирования и контратаки, перестрелки, а также новые приёмы ближнего боя в исполнении Грейва.

Проект Gungrave G.O.R.E, ознаменовавший возвращение легендарного стрелка, прошел через полную переработку и теперь выходит под названием Gungrave G.O.R.E: Blood Heat. Серия Gungrave — это брутальный экшен-шутер, история которого началась ещё в начале 2000-х годов. Она завоевала любовь множества фанатов благодаря яростным перестрелкам, стильной постановке и напряжённой теме «мести за гранью смерти».