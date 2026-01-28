Разработчики Gungrave G.O.R.E: Blood Heat раскрыли обновлённую боевую систему, дизайн уровней и нового персонажа

Студия IGGYMOB опубликовала первый блог разработчиков Gungrave G.O.R.E: Blood Heat, в котором изложена философия дизайна, а также представлен предварительный обзор нового игрового персонажа.

Разработчики определили три области, требующие наибольшего внимания, основываясь на отзывах игроков и внутреннем тестировании: боевая система, дизайн уровней и общий игровой процесс.

Боевая система была переработана, игрокам предлагается постоянно оценивать позиционирование, тайминг и подход. Схемы управления также изменились. Blood Heat отказывается от восьминаправленного управления и переходит к полноценной системе движения и анимации на 360 градусов.

Столкновения теперь более чётко структурированы. Бои имеют чётко определённые начало и конец, а цели меняются в зависимости от ситуации. Некоторые сражения требуют уничтожения всех врагов, в то время как другие сосредоточены на разрушении определённых сооружений, прохождении локаций в рамках временных ограничений или выполнении ситуативных задач.

Поведение NPC значительно расширено. Реакции врагов стали более выразительными как визуально, так и механически. Искусственный интеллект врагов также был переработан с учётом типов оружия и условий поля боя, а общая плотность врагов увеличена.

Дизайн уровней больше не является строго линейным. В Blood Heat появились разветвлённые маршруты, скрытые пути и секретные зоны. Эти изменения сопровождаются визуальными обновлениями, включая улучшенные ресурсы и переработанное освещение. Исследование теперь включает в себя сбор фрагментов, которые служат целям игрового процесса, выходящим за рамки простого отслеживания выполнения заданий. Взаимодействие с окружающей средой также расширено и включает в себя двери, устройства и другие интерактивные элементы.

Сюжетная линия расширяется за счёт новой сюжетной линии, связанной с историей WKW. Радиосвязь Quartz значительно расширена, чтобы более естественно передавать информацию о боевых действиях и контекст ситуации во время игры.

Визуально будут улучшены окружение, модели персонажей, освещение, текстуры и визуальные эффекты. Несколько новых персонажей, включая боссов и элитных врагов, разрабатываются Найттоу напрямую, и их анонсы планируются со временем.

В заключение разработчики представляют нового персонажа, Кабане Джуджи, которого фанаты чаще всего просили добавить в игру, и это одна из главных причин, по которой Найттоу присоединился к проекту. Этот персонаж использует клинок-пистолет и отличается от существующих персонажей Gungrave более агрессивным стилем боя.

Gungrave G.O.R.E: Blood Heat находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.