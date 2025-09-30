ЧАТ ИГРЫ
Gungrave G.O.R.E 22.11.2022
Экшен, Шутер, От третьего лица
RTX 3080 и 32 ГБ ОЗУ: стали известны системные требования обновлённой версии Gungrave GORE

monk70 monk70

IGGYMOB опубликовала системные требования для недавно анонсированной Gungrave GORE Blood Heat, ремейка игры 2022 года Gungrave GORE. Теперь ПК-геймеры могут проверить, готово ли их оборудование к запуску обновлённой версии этого экшена.

Согласно официальной странице в Steam, Gungrave GORE Remake будет использовать Unreal Engine 5, что подтверждает предположения, появившиеся с момента первоначального анонса проекта. Выбор графического движка нового поколения предполагает значительные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой.

Минимальные:

  • Процессор: Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 1600
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 60 ГБ

Рекомендуемые:

  • Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B580
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 60 ГБ

IGGYMOB пока не объявила точную дату выхода Gungrave GORE Blood Heat, но игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  8
sapov

У них там крыша поехала. Такие требования для очень плохого рельсового тира

utmuk

Тербования должны зависеть от жанра?

sapov utmuk

Ну кабы да, большой опенворлд жрет больше чем пустая кишка

Simiola1 utmuk

Должны, или ты не вдупляешь что условная метроидвании силксонг не должен жрать систему как экшн РПГ в открытом мире киберпанк?

Иваныч из Тулы

Приемлемо. Не берём.

Zhora Fridman

Спвсибо. Не надо.

Rebecca Allbrook

для 4к ?

_WEBER_

Наглядный пример деградации игровой индустрии

