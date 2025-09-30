RTX 3080 и 32 ГБ ОЗУ: стали известны системные требования обновлённой версии Gungrave GORE

IGGYMOB опубликовала системные требования для недавно анонсированной Gungrave GORE Blood Heat, ремейка игры 2022 года Gungrave GORE. Теперь ПК-геймеры могут проверить, готово ли их оборудование к запуску обновлённой версии этого экшена.

Согласно официальной странице в Steam, Gungrave GORE Remake будет использовать Unreal Engine 5, что подтверждает предположения, появившиеся с момента первоначального анонса проекта. Выбор графического движка нового поколения предполагает значительные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой.

Минимальные:

Процессор: Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580

DirectX: Версия 12

Накопитель: 60 ГБ

Рекомендуемые:

Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативная память: 32 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc B580

DirectX: Версия 12

Накопитель: 60 ГБ

IGGYMOB пока не объявила точную дату выхода Gungrave GORE Blood Heat, но игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.