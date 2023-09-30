Шутер-рогалик от первого лица GUNHEAD выйдет 8 ноября на PS5 и ПК ©

Рогалик-шутер от первого лица GUNHEAD выйдет на ПК в Steam и PS5 8 ноября, сообщил разработчик Alientrap. Демо-версия уже доступна для ПК.

GUNHEAD — это шутер от первого лица в жанре рогалик, в котором игрокам предстоит абордаж и нейтрализация процедурно созданных космических кораблей пришельцев, чтобы заработать доход для своего каперского предприятия. Разлагающиеся инопланетные ковчеги будут защищаться от злоумышленников с помощью широкого арсенала чудовищ-киборгов, робототехники и систем безопасности — всех препятствий, которые необходимо преодолеть для достижения победы: уничтожения центрального ядра системы корабля.

GUNHEAD — это продолжение предыдущей игры Cryptark от Alientrap, в которой динамичный стратегический 2D-геймплей расширен до уровня шутера от первого лица в стиле roguelike.