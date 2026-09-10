В Steam состоялся релиз боевика Gunman Contracts - Stand Alone от автора популярного мода для Half-Life: Alyx

В сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз боевика Gunman Contracts - Stand Alone, созданного немецким разработчиком-одиночкой ANB_Seth при поддержке издателя 2080 Games. Проект вырос из популярной фанатской модификации к Half-Life: Alyx, превратившись в самостоятельный сюжетный шутер в стиле криминальных боевиков про наемных убийц. Главной технической особенностью релиза стала гибридная модель управления: игра изначально оптимизирована как для шлемов виртуальной реальности, так и для стандартных мониторов с клавиатурой и мышью, а также поддерживает портативную консоль Steam Deck.

Сюжетная кампания стартовой версии предлагает 3 связанных контракта, где профессиональный киллер берется за уничтожение преступной организации Коллекционеры. Группировка несет ответственность за массовые похищения людей, а расследование приводит героя в заброшенное убежище на окраине города, портовый складской комплекс и подпольные помещения под рестораном мафии. Игровой процесс строится на агрессивных перестрелках на коротких дистанциях, штурме помещений, захвате заложников в качестве живого щита и скрытных вылазках. Разработчик добавил ироничную отсылку к коллегам по жанру: в ответ на замечание напарницы о скрытности главный герой отмечает, что если требуется скрытность, лучше позвать лысого парня, намекая на серию Hitman.

Между заданиями наемник возвращается на собственную секретную базу под названием Улей, оборудованную в заброшенном бункере 1990-х годов. Внутри штаба обустроена полоса препятствий для скоростной стрельбы, тир со всплывающими мишенями и зона голографических тренировок. Доступный арсенал насчитывает 18 видов огнестрельного оружия с глубокой кастомизацией, включающей установку прицелов, глушителей, смену внешнего вида и модификацию звуков стрельбы. Любителям бесшумных операций предложены блочный лук и метательные ножи, а встроенный плеер в виртуальном смартфоне киллера позволяет воспроизводить собственные треки формата mp3 прямо во время прохождения миссий.

Помимо сюжетной кампании проект предлагает 2 режима испытаний на 5 отдельных картах. В режиме зачистки необходимо ликвидировать до 30 противников на ограниченной территории, тогда как режим выживания сталкивает с бесконечными волнами наемников и требует обезвреживать бомбы на скорость. В шутере присутствуют 27 достижений, разблокируемые читы и глобальные таблицы рекордов Steam, разделенные между обладателями VR-гарнитур и пользователями стандартных экранов во избежание неравных условий.

Экономическая модель и планы на дальнейшую поддержку могут вызвать споры среди игроков. В российском регионе стоимость проекта в раннем доступе составляет 1050 рублей всего за 3 сюжетные миссии. Как открыто предупредил создатель ANB_Seth, ценник игры будет ниже на старте раннего доступа и вырастет по мере добавления нового контента вплоть до версии 1.0. На активную доработку боевика автор закладывает около 2 лет, обещая постепенно выпустить еще как минимум 3 бесплатных сюжетных контракта с новыми локациями и видами вооружения.

Дополнительным поводом для недовольства аудитории рискует стать языковой барьер, так как шутер вышел с полным отсутствием русской локализации, ограничив интерфейс и озвучку только английским и немецким языками. Системные требования также оказались чувствительными, особенно для формата виртуальной реальности. Для комфортного запуска на обычном мониторе требуется процессор Intel Core i5-7500, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1070. Желающим играть в шлеме виртуальной реальности понадобится конфигурация с процессором Intel Core i7-12700, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 3060, а на накопителе игра займет 20 ГБ свободного места.