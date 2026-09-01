В Steam вышла демоверсия ретро-экшена Gunmetal Gothic с кооперативом до 4 человек

В сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии кооперативного ролевого экшена Gunmetal Gothic, который создается разработчиком-одиночкой под псевдонимом ynoham на движке Godot Engine. Пробная версия предлагает ознакомиться с базовыми механиками проекта, включает 3 сюжетные миссии, меню настройки внешности персонажа, а также дает возможность проходить задания в одиночку или по сети в группе до 4 игроков.

События игры разворачиваются в мрачном готическом мегаполисе под названием Vestige, захваченном механическими демоническими созданиями из другого измерения. Игрокам предстоит взять на себя роль бойца ордена Anchorite, выступающего последней линией обороны уцелевших жителей города. Проект сочетает в себе динамику шутера от третьего лица с ролевыми элементами и комплексной системой прокачки.

Боевая система предлагает комбинировать огнестрельное оружие, среди которого есть револьверы и дробовики, с различными заклинаниями вроде огненных шаров, молний и ауры исцеления союзников. Экипировка персонажа настраивается через систему очков, заставляя искать баланс между защитой и атакующей мощью, а чертежи и свитки для крафта и улучшения параметров добываются прямо во время прохождения уровней. Дополнительно реализована механика настройки аксессуаров, позволяющая повышать базовые характеристики героя за счет высокого итогового счета за зачистку миссий.

Визуально игра полностью стилизована под эпоху консолей конца 90-х годов вроде PlayStation и Nintendo 64. Автор намеренно ограничил графические параметры ради аутентичности: трехмерные модели людей содержат менее 700 полигонов, геометрия комнат укладывается в 1000 полигонов, текстуры выполнены в разрешении 32 на 32 пикселя, а цветовая палитра ограничена 5 битами на канал. Вдобавок картинка рендерится в оригинальном внутреннем разрешении 320 на 240 точек и снабжена эффектом электронно-лучевого экрана.

Кооперативный режим адаптируется под размер отряда, увеличивая плотность врагов при подключении напарников, а также включает встроенный текстовый чат. В случае гибели персонажа контрольные точки в виде алтарей позволяют телепортироваться обратно в комнату, где произошла смерть, что избавляет от долгой пробежки по зачищенным локациям, а навигация осуществляется через компас и карту комнат на экране паузы.

Полноценный выход игры в раннем доступе на ПК запланирован на июнь 2027 года, а процесс доработки займет около 2 лет. Как пояснил создатель проекта ynoham, разработка ведется силами одного человека, поэтому производство требует длительного времени, а ранний доступ позволит привлечь аудиторию для полировки финального контента на основе отзывов сообщества.

На старте раннего доступа будут доступны первые 5 сюжетных миссий, несколько дополнительных заданий и 2 полноценных биома, тогда как финальная версия получит завершенный сюжет, 3 фиксированных уровня и 1 процедурно генерируемый этап с повышенной сложностью. Системные требования проекта скромные и требуют всего 1 ГБ свободного места на накопителе под управлением Windows 10, однако игра не содержит русскоязычной локализации, а ее стоимость не будет повышаться после полноценного релиза.