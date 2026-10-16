Guns of Eschaton, мистический Soulslike-вестерн от арт-директора Half-Life 2, выйдет 8 декабря

Издатель 4Divinity и студия Eschatology Entertainment объявили дату выхода Guns of Eschaton — шутера от первого лица, который объединяет перестрелки в духе классических вестернов с боевой системой Soulslike и оккультным ужасом. Игра появится 8 декабря на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

За художественное направление проекта отвечает Виктор Антонов, известный по работе над Half-Life 2 и Dishonored. Под его руководством разработчики создали альтернативную версию Дикого Запада XIX века, где привычные пейзажи американской границы соседствуют с демоническими силами, религиозной символикой и сверхъестественными угрозами. Мир предстоит изучать самостоятельно, постепенно раскрывая его историю через окружение и встречи с противниками.

Боевая система строится не только на меткости: игрокам придётся изучать поведение врагов, экономить боеприпасы, выбирать подходящий момент для атаки и использовать оккультные способности. Вместо мечей здесь огнестрельное оружие, а место фантастических чудовищ занимают, среди прочего, демонические поезда.

В Guns of Eschaton также предусмотрена глубокая система развития персонажа. Оружие, типы боеприпасов, талисманы, броню и активные и пассивные навыки можно комбинировать, создавая собственные билды под разные испытания. Проходить игру разрешат как в одиночку, так и в кооперативе с другим игроком.

Разработчики обещают не просто соединить механики шутеров и Soulslike, а построить на их основе единую боевую систему, в которой важны подготовка, тактика и понимание противника. Насколько удачным окажется это сочетание, можно будет оценить уже в декабре.