MSI спустя почти четыре года добавила в актуальную линейку AM5 свою первую материнскую плату B650E с PCIe 5.0 x16

MSI без громкого анонса добавила B650E GAMING WIFI в глобальную линейку своих материнских плат. Модель формата ATX поддерживает процессоры Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000, а также предлагает PCIe 5.0 как для основного слота видеокарты, так и для одного разъёма M.2.

Для платформы AMD B650E эта модель появилась довольно поздно. MSI уже продаёт несколько материнских плат на B850, тогда как в актуальном глобальном списке поддержки компании B650E GAMING WIFI значится единственной моделью MSI на чипсете B650E.

B650? Разве этот чипсет не появился ещё в 2022 году?

AMD представила B650E вместе с процессорами Ryzen 7000 29 августа 2022 года, а первые материнские платы B650E и B650 должны были поступить в продажу в октябре того же года. Почти четыре года спустя MSI добавляет свою первую модель B650E в актуальную линейку AM5, хотя компания уже предлагает более новые платы серий B850 и X870. Ситуация довольно необычная: MSI в своё время в основном сосредоточилась на AMD X670 и B650, а спустя два года перешла к X870, который фактически предлагал схожий набор возможностей.

B650E против B650.

Основной слот PCIe x16 работает в режиме PCIe 5.0 x16 при использовании процессоров Ryzen 7000 и Ryzen 9000. В случае APU Ryzen 8000 доступное количество линий уменьшается в зависимости от конкретной модели. Для накопителей предусмотрено три разъёма M.2: основной поддерживает PCIe 5.0 x4, второй работает в режиме PCIe 4.0 x4, а подключённый к чипсету — PCIe 4.0 x2. Кроме того, плата получила четыре порта SATA 6 Гбит/с.

MSI использует систему питания 12+2+1 фазы с разъёмами питания процессора 8+4 pin и шестислойную печатную плату. Четыре слота DDR5 позволяют установить до 256 ГБ памяти. Для совместимых процессоров Ryzen 9000 производитель заявляет поддержку DDR5-8000+ при разгоне. Также поддерживаются AMD EXPO и модули CUDIMM в режиме обхода встроенного генератора тактовых импульсов.

По сравнению с существующей MSI B650 GAMING PLUS WIFI новая модель переводит основной слот для видеокарты с PCIe 4.0 на PCIe 5.0 и добавляет разъём M.2 с поддержкой PCIe 5.0. Количество M.2 также увеличилось с двух до трёх. Однако у более старой B650 GAMING PLUS WIFI задний USB-C быстрее — до 20 Гбит/с, тогда как у модели B650E его скорость ограничена 10 Гбит/с.

MSI пока не сообщила цену B650E GAMING WIFI и сроки её появления в розничной продаже.