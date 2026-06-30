Последний мир Виктора Антонова: анонсирован Guns of Eschaton - мрачный шутер о Диком Западе и оккультном апокалипсисе

Издатель 4Divinity и студия Eschatology Entertainment официально представили Guns of Eschaton — атмосферный шутер от первого лица с элементами soulslike, действие которого разворачивается в сюрреалистичной версии Дикого Запада. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam), однако дата релиза пока не объявлена.

Главная особенность игры — это сочетание методичного боя, характерного для soulslike, с механиками FPS. Разработчики делают ставку не на бездумную стрельбу, а на изучение противников. У каждого монстра есть собственная анатомия и уязвимости, поэтому игрокам предстоит подбирать подходящие типы патронов, экономить боеприпасы, использовать парирования, рывки и мистические способности. Даже барабан револьвера здесь становится частью тактического планирования.

По сюжету игрок отправится через разрушенный Старый Юг Америки, переживший мистический апокалипсис под названием «Пламя». На пути встретятся чудовищные создания, искажённые исторические личности, оккультные культы и загадочные машины. Авторы обещают более 20 видов оружия XIX века, развитую систему билдов, несколько сакральных путей развития персонажа, а также полноценное одиночное и кооперативное прохождение. При желании можно будет вторгаться в миры других игроков, усложняя им путешествие.

Особое место в Guns of Eschaton занимает рукописный кодекс чероки. Он позволит изучать повадки врагов, их слабые места и скрытые особенности мира, превращая знания в один из важнейших инструментов выживания.

Для проекта Guns of Eschaton имеет и особое историческое значение. Это последняя оригинальная вселенная, придуманная Виктором Антоновым — легендарным арт-директором Half-Life 2 и Dishonored, который также участвовал в создании Prey, Fallout 4 и Wolfenstein: The New Order. Антонов скончался 16 февраля 2025 года, а разработчики называют новую игру воплощением его финального творческого замысла.

Руководитель Eschatology Entertainment Фуад Кулиев отметил, что работал с Антоновым с самых ранних этапов разработки и считает Guns of Eschaton результатом многолетней совместной работы всей команды. Судя по первым материалам, проект действительно стремится выделиться на фоне привычных шутеров, предлагая необычную смесь мистического вестерна, тактических перестрелок и суровой формулы soulslike.